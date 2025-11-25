جمال عسكر: السيارات الكهربائية ضرورة بعد مساهمة المركبات بـ23% من تلوث العالم

كشف المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن المركبات تمثل مصدرًا رئيسيًا للتلوث عالميًا، مؤكدًا أن انبعاثاتها الكربونية السامة تشكل نحو 23% من إجمالي التلوث على مستوى العالم، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا للبيئة.

وخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح عسكر أنه يشجع على التوسع في اقتناء السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أنها تقدم مزايا عديدة رغم وجود بعض التحديات الفنية التي لا تزال قيد التطوير.

احتمالات انفجار البطاريات

وأشار إلى أن الصين أصبحت لاعبًا محوريًا في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تستثمر مبالغ ضخمة في البحث والتطوير لمعالجة أبرز المشكلات، وعلى رأسها احتمالات انفجار البطاريات تحت درجات الحرارة المرتفعة أو بسبب حدوث تسريب داخلي.

مستقبل واعد للسيارات الكهربائية

وأكد عسكر أن التطور المتسارع في هذه الصناعة يبشر بمستقبل واعد للسيارات الكهربائية، مما يجعلها خيارًا مهمًا للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء عالميًا.