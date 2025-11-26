رشاوى انتخابية .. قرار عاجل بشأن 4 من أنصار مرشحة بروض الفرج

قرّرت جهات التحقيق المُختصة بالقاهرة، حبس 4 أشخاص لحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.