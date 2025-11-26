قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور، حيث كان في استقبالها الدكتورة شيرين زقلمة عضو مجلس إدارة مؤسسة الحمل الصغير، والمهندس سامي أمين عضو مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المؤسسة، والتي تتضمن بيت الحمل الصغير الذي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية لما يقرب من 88 طفلا وطفلة، يتم تقسيمهم إلى عائلات، كل بيت يقدم الرعاية لـ6 أبناء.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي عدداً من الخدمات التي تقدم للأبناء داخل المؤسسة، حيث هناك اهتمام بكافة الجوانب المتعلقة بهم سواء من الناحية التعليمية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، فتقدم للأبناء دروس في الموسيقى، فضلا عن الاهتمام بممارسة الرياضة، خاصة "يوجا"، كما هناك اهتمام بالجوانب النفسية من خلال مساعدة الأبناء في تفريغ شحنة غضبهم بطريقة صحيحة، وبناء ثقتهم في أنفسهم، خاصة أن القائمين على المؤسسة يسعون أن يكون كل طفل داخل البيت قوة منتجة مؤهلة تأهيلاً سليما.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي جولة داخل أروقة المؤسسة المختلفة، كما التقت الأبناء في مختلف الأعمار أثناء ممارسة أنشطتهم المتنوعة سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، فضلا عن متابعتها للأماكن المتسعة داخل المؤسسة التي يقوم الأبناء بممارسة مختلف الأنشطة بها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات المقدمة للأبناء داخل المؤسسة التي تعد أحد النماذج الإيجابية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتهتم بكافة الجوانب الخاصة بالطفل، وهو ما يكون له عظيم الأثر على الأبناء.

مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع لمواطني عزبة شاهين حي غرب ويوجه بحلول فورية للشكاوى

طلاب جامعة كفر الشيخ

طلاب جامعة كفر الشيخ يدشنون حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي.. صور

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

