وزيرة التضامن تتفقد مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور، حيث كان في استقبالها الدكتورة شيرين زقلمة عضو مجلس إدارة مؤسسة الحمل الصغير، والمهندس سامي أمين عضو مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المؤسسة، والتي تتضمن بيت الحمل الصغير الذي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية لما يقرب من 88 طفلا وطفلة، يتم تقسيمهم إلى عائلات، كل بيت يقدم الرعاية لـ6 أبناء.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي عدداً من الخدمات التي تقدم للأبناء داخل المؤسسة، حيث هناك اهتمام بكافة الجوانب المتعلقة بهم سواء من الناحية التعليمية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، فتقدم للأبناء دروس في الموسيقى، فضلا عن الاهتمام بممارسة الرياضة، خاصة "يوجا"، كما هناك اهتمام بالجوانب النفسية من خلال مساعدة الأبناء في تفريغ شحنة غضبهم بطريقة صحيحة، وبناء ثقتهم في أنفسهم، خاصة أن القائمين على المؤسسة يسعون أن يكون كل طفل داخل البيت قوة منتجة مؤهلة تأهيلاً سليما.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي جولة داخل أروقة المؤسسة المختلفة، كما التقت الأبناء في مختلف الأعمار أثناء ممارسة أنشطتهم المتنوعة سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، فضلا عن متابعتها للأماكن المتسعة داخل المؤسسة التي يقوم الأبناء بممارسة مختلف الأنشطة بها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات المقدمة للأبناء داخل المؤسسة التي تعد أحد النماذج الإيجابية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتهتم بكافة الجوانب الخاصة بالطفل، وهو ما يكون له عظيم الأثر على الأبناء.