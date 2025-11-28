أخبارأسوان| إنهاء خدمة 9 عمال لتعاطيهم المخدرات.. إزالة التعديات.. ومركز طب أسرة البصيلية يحصد جائزة أفضل منشأة

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 26/11/2025 .

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء أدائهم للعمل الحكومى ، وتضمن القرار رقم 307 لسنة 2025 إنهاء خدمة 8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فيما شمل القرار رقم 306 لسنة 2025 إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو.



محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 من العاملين بوحدة محلية كوم أمبو لتعاطيهم المخدرات

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم حتى الآن إزالة 504 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 417 ألف و 235 م2 .



إزالة 504 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27

جهود متنوعة

اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعي 2025، والتي استمرت لمدة 3 أيام، بمشاركة 60 عارضًا من كبرى الشركات العاملة في قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان.



ختام فعاليات معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعي في نسخته الثانية.. صور

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحصول مركز طب أسرة حاجر البصيلية بأسوان على جائزة أفضل منشأة رعاية أولية لجهوده المتميزة فى تقديم خدمات الرعاية الأولية بجودة عالية للمستفيدين ، إضافة إلى تعزيز التفاعل مع المستفيدين بما يسهم فى تعزيز الصحة العامة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .



محافظ أسوان يشيد بفوز مركز طب أسرة حاجر البصيلية بجائزة أفضل منشأة رعاية أولية

أكد سيد سعدي رئيس مركز ومدينة دراو في أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم إيفاد لجنة للمعاينة الميدانية من الوحدة المحليةلإنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن بقرية الجعافرة.



تعرف على حقيقة سقوط سقف منزل وإصابة شخصين في أسوان.. صور