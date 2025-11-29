قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

لا لـ التشفير| 9 تصريحات نارية لـ أحمد دياب حول أزمات الدوري

أحمد دياب
أحمد دياب
يسري غازي

سلط أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الضوء على خارطة الطريق الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز في قادم الأيام.قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر تصريحات تليفزيونية:

رابطة الأندية المحترفة ستنفذ على الفور قرار المحكمة الرياضية الدولية بخصوص بطل الدوري المصري.

تابع أحمد دياب: نادي الزمالك سيكون ثالث الأندية التي تقوم بإنشاء شركة للكرة بعد غزل المحلة والأهلي.

أضاف أحمد دياب: لا يليق أن يحصل بطل الدوري على 5 مليون جنيه فقط ونسعى في الموسم الجديد لزيادة المبلغ إلى ما يتخطى 50 مليون جنيه مع الراعي الجديد. 
 

الهبوط في الدوري
واصل أحمد دياب: قرار الهبوط سيتم تنفيذه هذا الموسم مهما كان اسم الفرق الهابطة وجميع الأندية موقعة على هذا القرار. 

وأكمل أحمد دياب: لا تشفير للدوري ونعمل مع شركة تذكرتي على تخفيض قيمة التذاكر واقتربت عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل.

وأتم أحمد دياب: تفعيل قانون الرياضة الجديد سيؤدي إلى تحويل جميع الأندية الجماهيرية إلى شركات تهدف للربح.

وأردف أحمد دياب: الإسماعيلي يحتاج لدخول مستثمر ،، ونريد إنقاذ الأندية الشعبية في مصر من شبح الهبوط.

وأسهب أحمد دياب: بعض الأخطاء حدثت بالفعل لكنها غير مقصودة، ولن تتكرر أبداً" .. وفكرة تأجيل مباريات جديدة مستحيلة لأنها ستُضر الدوري ومنتخب مصر معًا.

واختتم حديثه قائلا: الرابطة تعمل وفق نظام احترافي واضح، وأن هدفها الأول هو تنظيم مسابقة قوية وعادلة تعكس قيمة ومكانة الكرة المصرية.

أحمد دياب الدوري الزمالك الإسماعيلي تشفير الدوري

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

