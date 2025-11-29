لا لـ التشفير| 9 تصريحات نارية لـ أحمد دياب حول أزمات الدوري

سلط أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الضوء على خارطة الطريق الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز في قادم الأيام.قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر تصريحات تليفزيونية:



رابطة الأندية المحترفة ستنفذ على الفور قرار المحكمة الرياضية الدولية بخصوص بطل الدوري المصري.



تابع أحمد دياب: نادي الزمالك سيكون ثالث الأندية التي تقوم بإنشاء شركة للكرة بعد غزل المحلة والأهلي.



أضاف أحمد دياب: لا يليق أن يحصل بطل الدوري على 5 مليون جنيه فقط ونسعى في الموسم الجديد لزيادة المبلغ إلى ما يتخطى 50 مليون جنيه مع الراعي الجديد.



الهبوط في الدوري

واصل أحمد دياب: قرار الهبوط سيتم تنفيذه هذا الموسم مهما كان اسم الفرق الهابطة وجميع الأندية موقعة على هذا القرار.



وأكمل أحمد دياب: لا تشفير للدوري ونعمل مع شركة تذكرتي على تخفيض قيمة التذاكر واقتربت عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل.



وأتم أحمد دياب: تفعيل قانون الرياضة الجديد سيؤدي إلى تحويل جميع الأندية الجماهيرية إلى شركات تهدف للربح.



وأردف أحمد دياب: الإسماعيلي يحتاج لدخول مستثمر ،، ونريد إنقاذ الأندية الشعبية في مصر من شبح الهبوط.



وأسهب أحمد دياب: بعض الأخطاء حدثت بالفعل لكنها غير مقصودة، ولن تتكرر أبداً" .. وفكرة تأجيل مباريات جديدة مستحيلة لأنها ستُضر الدوري ومنتخب مصر معًا.



واختتم حديثه قائلا: الرابطة تعمل وفق نظام احترافي واضح، وأن هدفها الأول هو تنظيم مسابقة قوية وعادلة تعكس قيمة ومكانة الكرة المصرية.