كايزر تشيفز يتفوق في القيمة التسويقية على الزمالك

تنطلق اليوم السبت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الثالثة عصرا، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية



وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.45 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لكايزر تشيفز الجنوب أفريقى 16.83 مليون يورو.



تصدر فريق المصرى البورسعيدى المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز مُضيفه زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ويحتل فريق المصري البورسعيدى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين متتاليين على كايزر تشيفز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وعلى زيسكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية،وحل الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط،وجاء كايزر تشيفز في المركز الثالث وزيسكو يونايتد في المركز الرابع بلا رصيد.