فضل الله يضع خارطة الحلول لأزمة إيقاف رمضان صبحي

سلط الدكتور محمد فضل الله عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي الضوء على الحلول الواجب اتخاذها لتخفيف عقوبة الإيقاف في قضايا المنشطات.



كنات المحكمة الرياضية الدولية كاس أعلنت عن إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 4 سنوات بسبب أزمة قضية المنشطات.



قال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: كيف يمكن تخفيض عقوبة إيقاف لاعب في قضايا المنشطات؟ خارطة الحلول القانونية وفق أفضل الممارسات العالمية.



تابع فضل الله: تمهيد :- عندما تُصدر المحكمة الرياضية الدولية ( CAS) حكمًا نهائيًا بإيقاف لاعب في قضية منشطات، يُعد الأمر في غايه التعقيد، وكنت أشرت الي ذلك في بوست سابق أن قرارات المحكمه الرياضيه الدوليه نهائيه والطعن عليها شبه مستحيل، ولكن في الممارسات القانونيه الرياضيه لا يوجد شئ مُستحيل، “فالنهاية لم تُكتب بعد.



أضاف فضل الله: ولذلك في القانون الرياضي الدولي لا توجد نهاية مطلقة، فالنظام العالمي لمكافحة المنشطات (WADA Code) يفتح عدة نوافذ قانونية “استثنائية” يمكن عبرها تخفيض العقوبة، إذا توافرت شروط دقيقة واستُخدمت استراتيجيات قانونية احترافية، كما حدث في العديد من القضايا الشهيرة عالميًا، هذه النوافذ لا تُمنح تلقائيًا، بل تعتمد على حرفية الملف القانوني, الأدلة العلمية, ظروف اللاعب, والعوامل التي قد تغيّر تقييم “الخطأ أو الإهمال” الذي تسبب في المخالفة، وفي السطور التاليه تناول كامل لهذه الحلول :-



أولًا :- ما هي الحلول القانونية المتاحة لتخفيض عقوبة الإيقاف في المنشطات ؟



(١)- تقديم طلب “رفع جزئي للعقوبة” بسبب عدم التعمد (No Significant Fault or Negligence – NSFN) وهذا ما تسمح به المدونة العالمية لمكافحة المنشطات WADA ، إذا أثبت اللاعب أن المادة دخلت جسمه دون نية تحسين الأداء، حيث من الممكن أن تُخفّض العقوبة إلى سنتين أو أقل ، وهذا يتطلب:

- تقريرًا طبيًا تفصيليًا

- أدلة على مصدر المادة

- إثبات الالتزام بالتوعية ومكافحة المنشطات



أمثلة عالمية

- ماريا شارابوفا ، والتي خُفضت عقوبتها من سنتين إلى ١٥ شهرًا بعد إثبات “عدم التعمد”.



- ريتشارد غاسكيه (التنس) ، والذي خُفض الإيقاف الخاص بعد إثبات أن التعاطي لم يكن بهدف تحسين الأداء.



(٢)- طلب إعادة فتح القضية (Reopening) إذا ظهرت أدلة جديدة جوهرية ، وهذا ما يسمح به CAS في حالات استثنائية جدًا إذا ظهرت أدلة علمية أو طبية لم تكن موجودة عند اتخاذ القرار، وهذا قد يشمل ذلك:



- إثبات “تلوث غذائي”

- نتائج مخبرية جديدة

- تطور علمي في تحليل العينة

- اعتراف مزوّد أو طبيب بالخطأ



أمثلة عالمية

قضية لاعب الماراثون الروسي ٢٠١٥ ، حيث تم إعادة تقييم القضية بعد ظهور أدلة علمية جديدة.



(٣)- التفاوض مع المنظمة الوطنية والدولية لمكافحة المنشطات (Reduction for Substantial Assistance) ، وذلك وفق WADA Code مدونه الوادا ، إذا قدّم اللاعب “مساعدة جوهرية” تكشف عن وجود أخطاء قانونيه كبيره في ما تم من فحص المنشطات الخاصه به.



(٤)- اللجوء لبرنامج “الحماية العامة” إذا كان اللاعب ضحية تحريض أو ضغط ، فعندما تُثبت أن اللاعب تعرض لضغط يشكل ظرفًا قهريًا (Coercion / Complicity Protection) ، حيث تستخدم عالميًا هذه الوسائل لحماية الرياضيين الشباب أو ضحايا الابتزاز الرياضي.



(٥)- طلب الاستفادة من مبدأ “العدالة الرحيمة” (Principle of Proportionality)

، وهذا المبدأ طبقته CAS في عشرات القضايا عندما:

- تكون العقوبة غير متناسبة مع الخطأ

- توجد ظروف إنسانية أو طبية أو اجتماعية قاهرة

- تكون المخالفة بسيطة أو ناتجة عن “إهمال بسيط”



مثال عالمي مهم

قضية لاعب رفع الأثقال الكولومبي ٢٠٢٠ ، خفضت العقوبة نتيجة الظروف الإنسانية والصحية المتعلقة بالجائحة.



(٦)- الطعن أمام جهات محلية إذا كان الحكم يتعارض مع النظام العام الوطني (Public Policy Exception)

في حالات نادرة، يمكن الطعن ضد تنفيذ الحكم داخل الدولة إذا خالف:

- قواعد العدالة

- الإجراءات القانونية الواجبة

- النظام العام للدولة

وهذا لا يلغي الحكم، لكنه يعلّق تنفيذه محليًا في بعض الحالات الخاصة.



واصل فضل الله: ثانيًا :- أفضل استراتيجية عملية لتخفيض العقوبة (خارطة طريق)

(١)- تشكيل فريق قانوني + طبي + مخبري متخصص

لأن قضايا المنشطات تعتمد بنسبة ٧٠ % على الأدلة العلمية، وليس فقط النصوص القانونية.



(٢)- بناء ملف “عدم التعمد” باستخدام المختبرات المعتمدة WADA

بما في ذلك:



- Hair analysis

- Isotope testing

- Toxicology profiling



(٣)- تحديد مصدر المادة بشكل يقيني (Root Cause Analysis)

مثلاً:

- مكملات ملوثة

- خطأ طبي

- عيادة غير مرخصة

- خطأ مختبري



(٤)- تقديم طلب رسمي إلى المنظمة الدولية المختصة (WADA أو IF) مع ملف قانوني مدعوم بالأدلة.



(٥)- في حال الرفض ، تقديم طلب إعادة النظر إلى CAS (Exceptional Review)



وأكمل فضل الله: ثالثًا :- نماذج واقعية للاعبين خُفّضت عقوبتهم بعد أن كانت كبيرة



(١)- ماريا شارابوفا ( تنس ) من الإيقاف عامان الي ١٥ شهرًا لعدم التعمد

(٢)- غاسكيه ( تنس) من الإيقاف عامان الي شهرين فقط بسبب ظرف خارجي

(٣)- لاعب هوكي فنلندي عام ٢٠٢١ من الإيقاف ٤ سنوات الي سنتان فقط بسبب مكمل غذائي ملوث

(٤)- سباح جنوبي إفريقي سباحة من الإيقاف اربع سنوات الي سنتين بسبب دليل طبي جديد



واختتم فضل الله حديثه قائلا: الخاتمة القانونية.. حتى مع حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية، يظل تخفيض العقوبة ممكنًا إذا توفرت أدلة علمية جديدة، أو تعاون قانوني، أو إثبات عدم التعمد، أو توافر ظروف استثنائية ، فالعبرة ليست في الحكم الصادر،بل في جودة الملف القانوني وحرفية بناء الأدلة العلمية واختيار المسار المناسب بين المسارات الستة المذكورة.