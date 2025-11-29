تشكيل السيتي المتوقع ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة صعبة حين يستضيف ليدز يونايتد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يطمح الفريق السماوي للحفاظ على الضغط على صدارة الترتيب ومواصلة جمع النقاط لتعزيز موقعه بين فرق القمة.

ويعول المدرب الإسباني بيب جوارديولا على القوة الهجومية لفريقه، بقيادة أبرز نجومه في مختلف الخطوط، لفرض السيطرة منذ البداية وتجنب أي مفاجآت من الضيوف، كما يأمل السيتي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يضمن الاستمرارية في البطولة.

وبحسب الصحف الإنجليزية سيكون الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي أمام ليدز.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – نيكو جونزاليس – ريان شرقي – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.