شاهد .. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأناقتها

حرصت رانيا أبو النصر ، زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري

ظهرت زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت بنطلون باللون النبيتي مع فيست بنفس اللون ونسقت معها بالطو باللون الأسود.

ونسقت زوجة ماجد المصري، ببعض المجوهرات الراقية مع اطلالتها، ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون النبيتي مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغي مبالغ فيها.