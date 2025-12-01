قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
أصل الحكاية

زر في آيفون يتحول إلى بوابة مباشرة لتفعيل ChatGPT بالصوت| تفاصيل

ولاء خنيزي

مستخدمو آيفون قد لا يعد بمقدورهم  استبدال Siri رسميًا، إلا أن التحديث الجديد لتطبيق ChatGPT على iOS قدّم لهم بديلاً عمليًا، فمع أجهزة iPhone 15 Pro وما بعدها أصبح بالإمكان استخدام زر Action لتشغيل وضع المحادثة الصوتية في ChatGPT فورًا، مما يمنح المستخدم تجربة تشبه المساعد الذكي الشخصي الذي لم توفره أبل حتى الآن، وذلك وفقًا لما نشره موقع MacRumors

زر Action يصبح ممرًا فوريًا لمحادثات ChatGPT الصوتية

أوضح موقع MacRumors أن الميزة الجديدة تجعل من زر Action بوابة مباشرة لبدء محادثة صوتية مع ChatGPT باستخدام صوت المستخدم دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو التنقل داخل القوائم، وهذا ما يضيف للزر مرونة جديدة تتجاوز وظائفه التقليدية مثل تشغيل الكاميرا أو الإضاءة أو تسجيل المذكرات، فبمجرد تثبيت التحديث الأخير من OpenAI يمكن تحويل هذا الزر إلى مفتاح يشغّل ChatGPT الصوتي مباشرة.

تشابه التجربة مع استبدال Siri دون تغييره رسميًا

ورغم أن Siri ما تزال المساعد الافتراضي المرتبط بزر التشغيل الجانبي فإن استدعاء ChatGPT عبر زر Action يمنح تجربة قريبة من استبدال Siri عمليًا، خاصة وأن ChatGPT يقدم نمطًا من المحادثات الطبيعية والسياقية يتفوق في كثير من الأحيان على قدرات مساعد أبل، ففي السابق كان المستخدم مضطرًا لفتح التطبيق يدويًا ثم اختيار وضع الصوت، أما الآن فالضغط المطوّل على الزر يكفي للانتقال مباشرة إلى محادثة صوتية جاهزة.

خطوات إعداد ChatGPT على زر Action في آيفون

  1. حمّل تطبيق ChatGPT من متجر التطبيقات وسجّل الدخول
  2. افتح الإعدادات واختر Action Button
  3. اضغط على السهم بجانب العملية الحالية
  4. ابحث عن ChatGPT في شريط البحث
  5. اختر Open ChatGPT Voice

وبمجرد الانتهاء ستصبح الضغطة الطويلة على زر Action كافية لفتح واجهة المحادثة الصوتية مباشرة، وقد يطلب التطبيق إذن استخدام الميكروفون، حينها يكفي الضغط على السماح.

تجربة استخدام أكثر سلاسة وديناميكية

يمنح التحديث الجديد تجربة استخدام مرنة، إذ تظهر المحادثات النصية والصوتية داخل نفس الخيط مما يسمح بالانتقال بين الكتابة والتحدث دون فقدان السياق، وإن غادر المستخدم التطبيق أثناء المحادثة تُصغّر الجلسة تلقائيًا داخل Dynamic Island لعرض ما إذا كان ChatGPT لا يزال يستمع أو يجيب، ولإنهاء المحادثة يمكن العودة عبر Dynamic Island والضغط على إنهاء.

