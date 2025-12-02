قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل لقاء اليوم .. تاريخ مواجهات مصر والكويت

منتخب مصر
منتخب مصر

يأمل منتخب مصر المشارك في كأس العرب في بداية مثالية أمام منتخب الكويت في المواجهة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل تحت قيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

أبناء المدرب المخضرم القائد حلمي طولان أتموا تحضيراتهم للمباراة الهامة وباتوا في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظهم في بلوغ ربع النهائي في مجموعة تضم أيضاً الثنائي الإمارات والأردن و تبدو صعبة للغاية وتتساوى فيها فرص المنتخبات الأربعة في التأهل.

وديات منتخب مصر

نتائج المباريات التجريبية أمام تونس (مرتين)  والمغرب والبحرين والجزائر (مرتين) التي حقق خلالها المنتخب 4 انتصارات مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة ’ والخبرات الكبيرة لبعض اللاعبين وعلى رأسهم القائد عمرو السولية ومحمود حمدي "الونش" وأكرم توفيق ومحمد مجدي "أفشه" ومحمد شريف والنجم الكبير محمد النني الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الأول ’ بالإضافة للمساندة الكبيرة المتوقعة من الجالية المصرية في قطر ’ كلها عوامل تزيد من أسهم "الفراعنة" في تحقيق الفوز الأول في البطولة ومن ثم كسب ثقة كبيرة قبل المواجهتين الأصعب أمام الإمارات ثم الأردن في السادس والتاسع من ديسمبر الجاري.

طموح الكويت 

على الجانب الأخر يطمح منتخب الكويت الذي تجاوز نظيره الموريتاني (2 – 0) في التصفيات بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي ’ في الخروج بنتيجة إيجابية تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي حشد كل أسلحته لتقديم مستوى جيد يستعيد به بريق المنتخب العريق وعلى رأس هذه الأسلحة خالد الرشيدي حارس نادي الكويت وقائد الفريق ’ حسن العنزي مدافع الأهلي الأردني ’ فهد الهاجري مدافع نادي الكويت ’ عيد الرشيدي جناح نادي القادسية ’ يوسف ناصر مهاجم نادي الكويت وزميله في نفس النادي محمد دحام العنزي صاحب ثنائية التأهل أمام منتخب موريتانيا في التصفيات.

المواجهات السابقة

تاريخياً سبق للمنتخبين أن التقيا مرتين في البطولة ’ الأولى في مرحلة المجموعات في نسخة 1992 في الأردن وفاز منتخب مصر (1 – 0) بتوقيع أيمن منصور على ملعب الحمدانية في مدينة حلب ’ ورد "الأزرق" في المواجهة الثانية بالنسخة التالية عام 1998 في قطر عندما تفوق على منتخب مصر للشباب (4 – 1) وسجل هدف المنتخب عبد الله رجب وجاءت رباعية الكويت عبر جاسم الهويدي ’ بشار عبد الله ’ حمد الصالح وفواز بخيت في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد وأدارها الحكم التونسي هشام قيراط.

كانت منافسات "مونديال العرب" قد انطلقت أمس (الإثنين) بمفاجأتين كبيرتين في المجموعة الأولى ’ حيث تفوق منتخب سوريا على نظيره التونسي بهدف عمر خربين (ق 47) على ملعب أحمد بن علي في المواجهة التي أدارها الحكم الكوستاريكي خوان كالديرون ’ وحقق منتخب فلسطين فوز تاريخي على نظيره القطري (صاحب الضيافة) بنفس النتيجة بفضل الهدف الذي أحرزه سلطان البريك بطريق الخطأ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر كأس العرب منتخب الكويت ملعب لوسيل حلمي طولان

