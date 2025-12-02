مختار غباشي: معرض إيديكس 2025 يقام في وقت حرج للغاية

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن انعقاد إيديكس 2025 في الوقت الحالي يحمل دلالات استراتيجية خطيرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض إيديكس يقام في نسخته الرابعة حيث انطلق لأول مرة في 2018.



ولفت إلى أن المعرض يأتي في وقت حرج للغاية حيث المنطقة ملتهبة مضطربة، والأحداث ساخنة في كل مكان والواقع في ساحة غزة لم يستقر حتى الآن والوضع في لبنان متوتر وسوريا أكثر توترًا.



وأكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن هناك صراعًا علنيًا خفيًا بين إيران وإسرائيل وغيرها من الصراعات على النطاق الدولي مثل أمريكا وفنزويلا.



وشدد على أن معرض إيديكس 2025 تشارك فيه 112 دولة تمثلها 500 شركة وعارض، يعرض أحدث التقنيات الدفاعية والهجومية والإستراتيجية التي تنتجها شركات الدفاع العالمية.

