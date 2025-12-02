محافظ أسيوط يتابع استعدادات إعادة الانتخابات

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المراكز والأحياء والقرى، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها متابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة الملغاة من المرحلة الأولى، وكذلك الوقوف على الموقف النهائي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى مناقشة خطة التوسع في منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج.

خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة

في مستهل الاجتماع، وجه محافظ أسيوط برفع حالة الاستعداد القصوى بالمراكز التي تشهد إعادة للانتخابات، وعلى رأسها دائرة مركز الفتح، ضمن 19 دائرة على مستوى الجمهورية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادتها، وشدد على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واللجان المختصة لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، مع توفير الخدمات الأساسية بمحيط المقار الانتخابية، ودعم أعمال النظافة والإنارة والمرور وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لانتظام سير الانتخابات دون معوقات.

كما أكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المتأخرة الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، مع تطبيق القانون بحزم على الحالات غير الجادة والمتعدية على أملاك الدولة مشيرًا إلى أهمية استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعامل الفوري مع أي تعديات.

وفيما يتعلق بملف دعم السلع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، مع الالتزام بذبح 3 رؤوس ماشية دوريًا بكل منفذ لضمان توافر اللحوم بسعر مناسب للمواطنين 290 جنيها للكيلو، إلى جانب تكثيف برامج الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي مغالاة في الأسعار، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالسلع.

كما وجه المحافظ بمتابعة ميدانية يومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين ومناطق التجميع، مع إشراك الجمعيات الأهلية في منظومة الجمع المنزلي لتحسين مستوى النظافة بالمراكز.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تطوير أساليب العمل داخل الوحدات المحلية، وطرح أفكار جديدة قابلة للتنفيذ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وانضباطًا في مختلف القطاعات لتحقيق نقلة نوعية على مستوى المراكز والقرى.