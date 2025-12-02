إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل

قالت تقارير إعلامية عبرية إن إيران استطاعت الوصول إلى عالم نووي إسرائيلي وتهديده بشكل واضح، مشيرة بذلك إلى أنه في مقدورها الوصول إلى العالم واغتياله ربما إذا أرادت.

باقة زهور و جماعة حنظلة السيبرانية



أعلنت جماعة حنظلة السيبرانية المرتبطة بإيران، تنفيذ عملية استهدفت عالمًا نوويًا إسرائيليًا.

بحسب ما نقلته القناة 14 العبرية -الموالية لـ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال- فإن جواسيس إيران تمكنوا من التسلل إلى مركبة العالم الإسرائيلي وترك باقة زهور مرفقة برسالة تهديد، حيث تضمنت بيانات شخصية ووصفًا تفصيليًا للعملية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور ومقاطع فيديو تُظهر الباقة المزعوم وضعها داخل سيارة العالم النووى.

وأشار الإعلام العبرى أيضًا إلى أن المجموعة نشرت أسماء وأرقام هواتف قالت إنها تعود لعناصر من وحدة «8200»، وهى وحدة النخبة الإسرائيلية فى مجال الاستخبارات، وكان لها دور كبير فى اغتيال قادة حزب الله.

من جانبها، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية،إلى اشتهار المجموعة بمحاولاتها شنّ هجمات إلكترونية ضدّ أهداف إسرائيلية، مشيرة إلى ترك المجموعة بجانب الرسالة بيانات تتعلق بالعالم وسيارته.

وسبق أن نفّذت المجموعة تسريبًا سابقًا، حين نشرت أسماء وصورًا وتفاصيل شخصية لعشرة مهندسين وموظفين كبار فى الصناعة الحربية الإسرائيلية، وعرضت مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل معلومات عن أماكن وجودهم.