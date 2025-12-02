قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزناتي : دمج الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية أصبح ضرورة حتمية

مشاركة نقيب المعلمين في اجتماعات منظمة الدولية للتربية
الديب أبوعلي

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسر عرفات الأمين العام لنقابة المعلمين، صباح اليوم، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الدولية للتربية "Education International"، والتي تعد أكبر اتحاد عالمي لنقابات التعليم.

وتحضر مصر اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة، والتي تستضيفها دولة بلجيكا خلال الأسبوع الجاري، كمراقب دولي، فيما تناقش الاجتماعات استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة وتقديم مقترحات يتم تفعيلها بما يحقق الارتقاء بمستوى المعلمين والطلاب.

وفي كلمته أمام اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة العالمية للتربية، توجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالشكر لرئيس الدولية للتربية موغوين مالوليكي والأمين العام ديفيد إدواردز وأعضاء المؤتمر على الدعوة بأن تكون مصر بصفة مراقب خلال الاجتماعات.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم 

وأكد نقيب المعلمين، أن اختيار المنظمة لموضوع الذكاء الاصطناعي ومحاوره يعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة المرحلة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، أصبح من أهم العوامل التي تحدد ملامح المستقبل في التعليم والصناعة والحياة اليومية، وأن دمجه في النظم التعليمية لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح الزناتي، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي فى العملية التعليمية يعد ضرورة لمعايشة الثورة العلمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ عن مواكبة هذا التقدم، بل خطت خطوات غير مسبوقة انعكست ثمارها في تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، ودعم البحث العلمي، وعقد شراكات دولية لتطوير التعليم.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين تعملان على تنفيذ استراتيجيات تعليمية متقدمة، من بينها إدخال مناهج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق نظام البكالوريا المصرية الذي يهتم بهذا المجال، بهدف إعداد جيل قادر على التفاعل مع التغيرات التكنولوجية والانخراط في سوق العمل الذي يشهد طلبًا متزايدًا على هذه المهارات.

كما أكد الزناتي أهمية تدريب وتأهيل المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق أي تطوير حقيقي داخل المنظومة التعليمية، ولفت إلى الدور الذي تلعبه الجامعات المصرية من خلال إضافة برامج دراسات متقدمة في الذكاء الاصطناعي .

واختتم نقيب المعلمين كلمته بالتأكيد أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا وفرصة في آن واحد، معربًا عن أمله في أن تسفر توصيات المؤتمر عن دعم أكبر للدول الأعضاء والنقابات لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فى العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق.

ومن جانبه أكد ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المعلمين المصرية خلال اجتماع المنظمة، أن نقابة المعلمين المصرية تدرك تمامًا أن التحول نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متغيرات العصر وسرعة التطور التكنولوجي، قائلا إننا "نؤمن بأن المعلم سيظل محور العملية التعليمية، وأن التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي ليست بديلًا عنه، بل أداة تعزز دوره وترفع من كفاءته وتُيسر مهامه داخل الفصل وخارجه، ومن هذا المنطلق، نعمل على دعم برامج التدريب المستمر للمعلمين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة والاستفادة منها بالشكل الأمثل”.

وأضاف “عرفات”، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح لنا فرصًا غير مسبوقة لتطوير أساليب التدريس، وتحسين عمليات التقييم والمتابعة، ومع ذلك، فإن النقابة تضع نصب أعينها أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

وتعد منظمة الدولية للتربية “Education International”، أكبر اتحاد عالمي لنقابات التعليم، تمثل ملايين المعلمين والموظفين في قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم. هدفها الأساسي هو تعزيز حقوق المعلمين وجودة التعليم العام ، وتضم أكثر من 400 منظمة ونقابة من 170 دولة حول العالم،

ويأتى اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد حاليا في بلجيكا بعد أشهر قليلة من استضافة القاهرة لأول مرة اجتماعات منظمة الدولية للتربية خلال شهر أبريل الماضى 2025، بعد انضمام نقابة المعلمين المصرية لعضوية المنظمة الدولية للتربية.

خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين اتحاد المعلمين العرب منظمة الدولية للتربية دولة بلجيكا وزارة التربية والتعليم نقابة المعلمين نظام البكالوريا المصرية الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية



مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك





يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام





بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان





فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة





