500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
أعمالها الفنية دخلت كل بيت.. أحمد فريد يوجه رسالة دعم لـ داليا البحيري

يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان أحمد فريد ، رسالة للفنانة داليا البحيري ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.


 

وكتب أحمد فريد : "داليا البحيري.. مش بس نجمة وممثلة شاطرة دي حكاية فنية مليانة شخصيات مختلفة صنعت مكانتها الفريدة حبّها للتاريخ خلاها مرشدة سياحية.

وتابع: جمالها وثقافتها توّجوها ملكة جمال مصر ، وعشقها للفن خلاها نجمة قريبة من قلوبنا وتواضعها وضحكتها دخلوا كل بيت مصري وعربي بحُب.


 

واسترسل: النهاردة داليا سفيرة مبادرة «من البردي الأخضر للفن الخالد» بالمتحف المصري تحت رعاية اليونسكو ووزارة الثقافة ووزارة الآثار.

واختتم رسالته قائلا: ألف مبروك يا داليا... فخورين بيكي".

داليا البحيري تنجو من حادث سير

وفى وقت سابق، نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت “البحيري” أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.

أحدث أعمال داليا البحيري

شاركت داليا البحيري فى فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”.

والعمل من بطولة “مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

وشهد العمل غياب عدد من الشخصيات، منهم ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وإدوارد، إضافة إلى الفنان الراحل طلعت زكريا.

فيلم "حريم كريم" عرض عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القديمات أثناء الجامعة.

للفنانة داليا البحيري حادث سير أولاد حريم كريم مصطفى قمر ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وإدوارد

