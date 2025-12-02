قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
رياضة

مرعب يا جماعة.. فتحي سند يعلق على مواجهة المغرب وجزر القمر

المغرب
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مباراة  منتخب المغرب وجزر القمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 وكتب فتحي سند :" المغرب مرعب يا جماعة، المغرب ممتع! منتخب المغرب يضرب بدون رحمة ".

حقق منتخب المغرب الفوز على منافسه جزر القمر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

سجل أهداف منتخب المغرب كلا من سفيان بوفتيني وطارق تيسودالي وكريم البركاوي وسط تراجع كبير من جانب جزر القمر

وحاول منتخب جزر القمر تقليل الفارق بهدف وحيد جاء بأقدام لاعب منتخب المغرب محمد بو لاكسوت في الدقيقة 56 من عمر المباراة


وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي :

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد - أنس باش - بوفتيني سفيان - محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع - محمد بولكسوت - صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - أمين زحزوح - وليد أزارو

فتحي سند مباراة  منتخب المغرب وجزر القمر منتخب المغرب منافسه جزر القمر بطولة كأس العرب تشكيل منتخب المغرب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

أملاك الدولة

بعد تحذير وزارة الزراعة.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة

مجلس النواب

نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.. حصص الأحزاب في المرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب 2025

أرقام مهمة في نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 – المرحلة الثانية

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

