غدا .. الرقابة المالية تشارك بفعاليات ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، في اطلاق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقي صناعة التكنولوجيا المالية بالجونة في الفترة من 3 حتى 6 من ديسمبر الجاري بشراكة عدد من المؤسسات المالية والتكنولوجية.

يعد الملتقى منصة تجمع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة و المستثمرين ضمن توجهات الدولة المصرية في تعزيز الخدمات التقنية بما ينعكس على مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث سيتم مناقشة الملفات الأكثر إلحاحا في ذلك القطاع الواعد بما في ذلك محدودية الموارد و تعقيد اللوائح التنظيمية وفتح آفاق لتبادل الخبرات مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة مع أحد المؤسسات الشريكة لتعزيز التعاون في برنامج التكنولوجيا المالية وضمان مشاركة فعالة من الجهات الحكومية والتنظيمية.

وتعكس هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم بيئة تشجع على الابتكار وتسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مصر.

ويسلط الملتقي الضوء على عدد من المحاور أبرزها ، التعاون لدعم التوسع ونمو المنظومة، و استكشاف التقنيات المتقدمة المؤثرة في الخدمات المالية، و تعميق الشمول المالي داخل المجتمعات الأقل حظًا، وتطوير الامتثال التنظيمي،و دراسة الأصول المالية الناشئة داخل النظام المالي.

يسعى الملتقي لتوفير فرص عملية للتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى والبنوك والمستثمرين وجهات التمكين، وتشجيع الشراكات والمبادرات المشتركة.

ويتضمن كذلك نقاشات لتعزيز الشمول المالي عبر تحليل التحديات ووضع حلول قابلة للتنفيذ لتوسيع الوصول للخدمات المالية. ومن بين أهدافه الرئيسة دعم عملية صنع السياسات عبر فتح قنوات تواصل مباشرة بين الأطراف الفاعلة وصنّاع القرار، إلى جانب تسليط الضوء على التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة—مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية—وأثرها المحتمل على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.