قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو سماكة: تشكيل المنتخب الثاني أمام الكويت "كله مجاملات"

منتخب مصر الثانى
منتخب مصر الثانى
رباب الهواري

علَقَ عمرو سماكة نجم الأهلي والترسانة السابق على تعادل المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي ، مساء أمس الأول الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ، بهدف لمثله.

وتعادل الفراعنة أمام الكويت بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب على ستاد لوسيل ، بعدما سجل محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وقال عمرو سماكة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

تشكيل المنتخب الثاني أمام الكويت كان مليئاً بالمجاملات من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، فكان لابد من الإبقاء على محمد النني في دكة البدلاء ، والاكتفاء بعمرو السولية كلاعب ارتكاز ، مع البدء بمحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي ، والاعتماد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف: محمد شريف بعيد عن مستواه المعهود منذ عودته إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري ، ولم يتمكن من استعادة قدراته التهديفية ، ولذلك فإن مروان حمدي هو الأفضل لقيادة هجوم الفراعنة أمام الإمارات في الجولة القادمة ، خاصةً أن اللاعب يقدم آداءً جيداً مع بيراميدز في المباريات الماضية على الصعيد المحلي وكذلك القاري.

منتخب مصر الثانى كأس العرب أخبار الرياضة حلمى طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

اللاعب يوسف محمد

قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

ترشيحاتنا

واقعة طلاب مدرسة عبد السلام محجوب بالإسكندرية

إحدى أولياء أمور مدرسة عبدالسلام محجوب: ابني لم يشارك في الفيديو وكان في الفصل فقط

شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين

الصحة

إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات.. رد حاسم من الصحة

بالصور

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد