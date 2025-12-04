عمرو سماكة: تشكيل المنتخب الثاني أمام الكويت "كله مجاملات"

علَقَ عمرو سماكة نجم الأهلي والترسانة السابق على تعادل المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي ، مساء أمس الأول الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ، بهدف لمثله.

وتعادل الفراعنة أمام الكويت بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب على ستاد لوسيل ، بعدما سجل محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وقال عمرو سماكة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

تشكيل المنتخب الثاني أمام الكويت كان مليئاً بالمجاملات من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، فكان لابد من الإبقاء على محمد النني في دكة البدلاء ، والاكتفاء بعمرو السولية كلاعب ارتكاز ، مع البدء بمحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي ، والاعتماد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف: محمد شريف بعيد عن مستواه المعهود منذ عودته إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري ، ولم يتمكن من استعادة قدراته التهديفية ، ولذلك فإن مروان حمدي هو الأفضل لقيادة هجوم الفراعنة أمام الإمارات في الجولة القادمة ، خاصةً أن اللاعب يقدم آداءً جيداً مع بيراميدز في المباريات الماضية على الصعيد المحلي وكذلك القاري.