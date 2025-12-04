نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة نادية الجندي

تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع جاكت بنفس اللون مما كشف عن أناقتها.

انتعلت نادية الجندي حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.