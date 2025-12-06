تسجيل مكالمات الآيفون.. ميزة مدمجة وشرح بالفيديو

يشهد عام 2025 تحولًا مهمًا في طريقة تعامل مستخدمي آيفون مع المكالمات، بعد أن وفرت أبل بشكل رسمي ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية ومكالمات فيس تايم الصوتية داخل النظام نفسه، مع واجهة بسيطة ودعم لتفريغ صوتي (Transcript) وملخص ذكي للمحادثة في بعض الطرازات الأحدث.​

كيف تعمل ميزة تسجيل مكالمات الآيفون؟

ابتداءً من iOS 18.1 أصبح بإمكانك تسجيل المكالمات مباشرة من واجهة الاتصال؛ إذ يظهر زر مخصص في أعلى يسار شاشة الاتصال، وبمجرد الضغط عليه تعلن سيري صوتيًا لكل أطراف المكالمة أن الاتصال قيد التسجيل، مع نغمة مميزة تؤكد بدء التسجيل، التزامًا بقواعد الخصوصية والقوانين المحلية.​​

عند انتهاء المكالمة أو الضغط على إيقاف التسجيل، يتم حفظ الملف الصوتي تلقائيًا مع التفريغ النصي داخل تطبيق الملاحظات في مجلد جديد يحمل اسم "Call Recordings"، حيث يمكن تشغيل التسجيل والبحث داخل النص أو نسخ أجزاء منه بسهولة.​​

أجهزة وأنظمة مدعومة وميزات الذكاء الاصطناعي

وفق دعم أبل الرسمي، تتوفر ميزة تسجيل المكالمات على جميع أجهزة آيفون المدعومة بنظام iOS 18.1 وما بعده، بدءًا من iPhone XS وحتى الأجيال الأحدث، مع اختلاف في بعض إمكانات الذكاء الاصطناعي بين الأجهزة.​



على الأجهزة الأحدث مثل iPhone 15 Pro وما بعده، يمكن لـ Apple Intelligence توليد ملخص ذكي للمكالمة مباشرة أعلى صفحة التسجيل في تطبيق الملاحظات، وهو ما يستعرضه أكثر من فيديو تعليمي حديث يشرح خطوة بخطوة كيفية التسجيل والوصول للتسجيلات والملخصات.​

الجوانب القانونية والتنبيهات المهمة

مواقع التقنية والقانون تحذر من أن تسجيل المكالمات يعتمد قانونيًا على دولة الإقامة؛ فبعض الدول أو الولايات تشترط موافقة طرف واحد فقط، بينما دول أخرى تلزم بموافقة جميع الأطراف، ما يجعل إعلان سيري الصوتي جزءًا أساسيًا من التزام أبل بالقوانين.​

توصي التقارير دائمًا بإبلاغ الطرف الآخر بشكل واضح، حتى لو أعلن النظام ذاتيًا، وتجنب استخدام التسجيلات في أي سياق قانوني أو تجاري دون استشارة مختصة، مع التأكيد أن أبل صممت الميزة للاستخدام الشخصي وتسهيل العمل أو الدراسة وليس للتجسس أو انتهاك الخصوصية.​

شرح بالفيديو لمستخدمي آيفون

عدة قنوات تقنية شهيرة نشرت شروحات مرئية تشرح بالتفصيل طريقة تسجيل المكالمات على آيفون في 2025، بدءًا من التأكد من تحديث النظام، مرورًا بالضغط على زر التسجيل أثناء المكالمة، ثم استعراض التسجيل والتفريغ داخل الملاحظات، مع عرض عملي للبحث داخل النص وتشغيل أجزاء محددة من المكالمة.

توضح هذه الفيديوهات أيضًا حدود الميزة، مثل اقتصارها على المكالمات الهاتفية وفيس تايم الصوتية وعدم إمكانية استخدام تسجيل الشاشة لتسجيل صوت المكالمة مباشرة، بالإضافة إلى الإشارة إلى بدائل خارجية أو تطبيقات متخصصة لمن يحتاج حلولًا أكثر تقدمًا ضمن الأطر القانونية في بلده.