توك شو| أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم يجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم.. وزوج فتاة البشعة يكشف كواليس الطلاق: الأكاذيب دمرت حياتي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد بهنسي يكشف كواليس طلاقه من بوسي: الأكاذيب دمرت حياتي

كشف أحمد بهنسي تفاصيل جديدة حول خلافه مع زوجته السابقة بوسي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البشعة"، موضحًا أن سبب الطلاق يعود إلى الأكاذيب التي انتشرت عنهما وأثرت بشكل كبير على حياته العملية والشخصية.

أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم

دعا الإعلامي أحمد موسى، الحكومة، إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقديم حوافز استثمارية حقيقية وملموسة؛ بما يتناسب مع التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد، واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وزير الزراعة: القطاع الخاص سيشغل حديقة الحيوان وهذا موعد الافتتاح

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حالياً بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.

وزير الإسكان: تغيير النشاط السكني في المدن الجديدة إلى تجاري مرفوض

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مبادرة بيت الوطن، يتم طرح، مبادرات للمصريين في الخارج بتوفير قطعة أرض، مشيرا إلى أنه تم طرح 3 الاف قطعة أرض ولكنه فوجئنا بعدد الطلبات وصل إلى 15 الف طلب وعملنا على زيادة قطع الأراضي حتى وصلنا للعدد المطلوب.

المنتج عمرو الصيفي: عمار الشريعي أجرى أول عملية في القلب بعمر 37 ولم يعرف أحد

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في استوديو _واحد من الناس_ رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص، وابنه المهندس مراد، وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة في ملف الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف الايجار القديم هام، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بعد تصديق البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

مستشار الرئيس: هذا عدد المصابين الآن بفيروس A H1N1.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة تراقب عن كثب تطور حالات الإنفلونزا الموسمية في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في الإصابات بالفيروسات التنفسية.

كواليس اختيار حاتم صلاح مكان حفل زفافه مع صاحبة السعادة

كشف الفنان حاتم صلاح، كواليس اختياره قصر محمد علي لإقامة حفل زفافه، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في مكان يعكس التراث المصري الأصيل.

احفظوا ماء الوجه.. لميس الحديدي تنتقد تعامل اتحاد السباحة مع وفاة يوسف محمد

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء الاتحاد المصري للسباحة في التعامل مع أزمة الطفل الراحل يوسف محمد، قائلة:"فين اتحاد السباحة المصري حتى هذه اللحظة؟ فين ياسر إدريس رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الأولمبية؟ راحوا فين؟".