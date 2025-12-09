قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

خطوبة عمر مرموش
خطوبة عمر مرموش
رباب الهواري

أصبح خبر خطوبة نجم منتخب مصر عمر مرموش، المحترف بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، محور اهتمام عشاق كرة القدم ومتابعي السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. 

وأعلن اللاعب الشاب خطوبته من جيلان الجباس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حفل عائلي هادئ جمع المقربين فقط. هذا الإعلان أثار فضول الجماهير للتعرّف أكثر على العروس الشابة التي ظهرت لأول مرة في دائرة الضوء.

مرموش يتخلف عن معسكر المنتخب بإذن رسمي

حصل عمر مرموش على إذن رسمي من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للتخلف عن معسكر الفراعنة الحالي، من أجل حضور حفل خطوبته في مدينة أسوان. وقد حرص اللاعب على مشاركة اللحظة السعيدة مع عائلته وأصدقائه قبل العودة لاستكمال التزاماته الدولية مع المنتخب.

من هي جيلان الجباس؟

النشأة والتعليم

وُلدت جيلان الجباس في القاهرة، قبل أن تنتقل لاحقًا للإقامة في مدينة برايتون البريطانية. وتخرجت عام 2021 في جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام، وهو ما منحها قاعدة معرفية قوية في مجالات العلاقات العامة والإعلام الحديث.

الحياة المهنية

تعمل جيلان حاليًا في مجال التسويق كأخصائية، بالإضافة إلى عملها كمستشارة في مجال الأزياء، مما يعكس اهتمامها بعالم الموضة وتقديم النصائح المتعلقة بالستايل والعروض البصرية. ويبدو أن شغفها المتنوع ساهم في تكوين شخصية تجمع بين الاحترافية والإبداع.

هوايات ومواهب متعددة

تمتلك جيلان شغفًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية، حيث تمارس الزومبا والبوكسينج بشكل منتظم، كما تُظهر موهبة ملحوظة في التصوير الفوتوغرافي الذي يمثل إحدى هواياتها المفضلة.

ولم يتوقف اهتمامها عند ذلك، بل كانت أيضًا لاعبة إسكواش مميزة، إذ شاركت ضمن فريق نادي وادي دجلة، وتمكنت من التواجد ضمن أفضل أربع لاعبات تحت 19 عامًا في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.

صلة القرابة التي جمعت الطرفين

تنتمي جيلان الجباس لعائلة لها ارتباط مباشر بعالم كرة القدم، فهي ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش منذ تواجدهما معًا في ناشئي نادي وادي دجلة. هذه الصداقة ساهمت في تقارب الطرفين وبناء علاقة تطورت حتى أصبحت رسمية بإعلان الخطوبة.

عودة مرموش لصفوف الفراعنة

من المنتظر أن ينضم عمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر بعد انتهاء إجازته القصيرة، ليبدأ مرحلة جديدة من الاستعدادات مع الفراعنة، وسط حالة من الدعم الجماهيري التي رافقت خبر ارتباطه الرسمي.


 

