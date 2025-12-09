البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي كهنة الإيبارشيّة ويهنئهم بعيد الميلاد

التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة البطريركية، وذلك يومي الثامن، والتاسع من ديسمبر الجاري، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

الكاهن تحت النعمة

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، حيث ألقى الأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، محاضرة بعنوان "الكاهن تحت النعمة".

تلا ذلك، لقاء رعوي بين الأب البطريرك، وأبنائه الكهنة، حيث قدم كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، كما اطمئن غبطته على كافة أحوال الكنائس، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية، مهنئًا الجميع ببدء صوم الميلاد، واقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، طالبًا من كهنة الرعايا نقل بركته الرسولية، وتهنئته إلى جميع المؤمنين.