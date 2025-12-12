غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن 4 قرى في اهناسيا ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى (منشأة عبد الصمد ، ننا ، زكي فاضل ، وش الباب) بمركز اهناسيا، غدا السبت 2025 ، اعتباراً من 10 صباحاً وحتى 6 مساءً " لمدة 8 ساعات" ، وذلك لإجراء أعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة عبد الصمد

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.