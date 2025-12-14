رفع مياه الأمطار بمدخل مرسى مطروح من خلال فرق الطوارئ

قامت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح برفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة من الأمطار، والتعامل الفوري مع الطقس الغير مستقر منذ صباح اليوم الأحد بسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة التي تعمل علي مدار اليوم من خلال الإدارات التي تتعامل مع الأمطار .

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بأحياء مدخل المدينة من الكيلو 1 حتي الكيلو 4 بحي الزهور ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظراً لحالة الطقس الغير مستقرة ، بالإضافة إلى الاستجابة الي لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة ، وذلك في اطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح ، لفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري بضرورة رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .

وأوضح اللواء محمد صحصاح بانه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود المدينة .

وأعلنت رئاسة مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.