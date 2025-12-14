جوائز الابتكار 2025 من PhoneArena.. تقنيات غيرت شكل الهواتف من AirDrop على بيكسل إلى البطاريات السيليكون‑كربون

كشفت منصة PhoneArena في تقريرها عن جوائز الابتكار لعام 2025 أن عام الهواتف هذا لم يكن سباق مواصفات تقليديًا بقدر ما كان سباق “أفكار صغيرة غيرت اللعبة”، من طريقة مشاركة الملفات إلى تصميم الكاميرا الأمامية وسعة البطارية وطريقة شحن الساعات الذكية.

ويراهن التقرير على أن هذه الابتكارات ستصبح مع الوقت “معايير جديدة” يطالب بها المستخدم في أي هاتف أو جهاز قابل للارتداء يشتريه خلال السنوات المقبلة.

AirDrop على Pixel 10

أوضحت PhoneArena أن جائزة أفضل ميزة برمجية ذهبت إلى ميزة مشاركة الملفات الجديدة على Pixel 10، والتي تقدم تجربة قريبة من AirDrop بعدما كانت حكرًا على منظومة آبل لسنوات.

تتيح الميزة مشاركة سريعة وسلسة بين هواتف بيكسل والأجهزة المتوافقة، في زمن باتت فيه سرعة تبادل الصور والفيديوهات والملفات بين مستخدمين أو بين الهاتف والكمبيوتر جزءًا أساسيًا من تجربة الاستخدام اليومية.

معيار تخزين جديد: 256 جيجابايت كنقطة بداية منطقية

قال التقرير إن جائزة أفضل ابتكار عتادي ذهبت إلى “المعيار الجديد للتخزين”، حيث تحوّل سعة 256 جيجابايت في كثير من الهواتف المتوسطة والعليا من خيار فاخر إلى نقطة بداية منطقية.

وترى PhoneArena أن هذه النقلة أنهت عمليًا عصر الـ 128 جيجابايت كخيار أساسي للهواتف التي تستهدف المستخدم المتقدم، خصوصًا مع تضخم أحجام الألعاب، الفيديوهات بدقة 4K، وملفات العمل المتعددة.

زجاج سائل وتصميمات جريئة

أوضحت المنصة أن جائزة أفضل ابتكار في التصميم ذهبت لتقنية “الزجاج السائل” التي استخدمت في بعض الهواتف الرائدة لتقديم لمسة مختلفة من حيث الانعكاس والملمس.

يبتعد هذا التوجه عن فكرة الاكتفاء بألوان جديدة فقط، متجهًا إلى معالجة المادة نفسها وكيفية تفاعل الضوء معها، في وقت بدأت فيه معظم الهواتف تتشابه من الأمام والخلف.

بطاريات سيليكون–كربون

نالت تقنية البطاريات السيليكون–كربون جائزة ابتكار البطارية، بعدما أتاحت لبعض الهواتف مثل OnePlus 15 تقديم قفزة تصل إلى 50٪ في السعة الفعلية دون زيادة كبيرة في الحجم أو الوزن.

وتشير PhoneArena إلى أن هذه التقنية غيّرت طريقة استخدام الهاتف فعليًا، إذ أصبح بإمكان المستخدم ترك الشاحن في المنزل في بعض الرحلات القصيرة دون القلق من نفاد الطاقة مساء اليوم نفسه.

كاميرا سيلفي مربعة على iPhone 17

منحت PhoneArena جائزة ابتكار الكاميرا لعدسة السيلفي المربعة في سلسلة iPhone 17، والتي تقدم مستشعرًا يشبه ما هو مستخدم في كاميرات GoPro.

تتيح الفكرة للمستخدم التبديل بسهولة بين اللقطات الرأسية والأفقية دون تدوير الهاتف، مع دقة 18 ميجابكسل ودعم ميزة Center Stage، ما يحوّل الكاميرا الأمامية من مجرد أداة مكالمات إلى أداة إبداعية حقيقية لصناع المحتوى.

منصة شحن سريعة لـ Pixel Watch 4

أوضحت المنصة أن جائزة “الاختراعات الصغيرة” ذهبت لقاعدة الشحن السريع الخاصة بـ Pixel Watch 4، والتي تسمح بوضع الساعة في وضع قائم يسهل معه رؤية الوقت ومستوى الشحن.

وعند الجمع بين التصميم القائم وسرعات الشحن العالية، تتحول التجربة إلى ما يشبه “محطة توقف سريعة” تعيد الساعة إلى الخدمة خلال دقائق بدل ساعات، وهو ما تعتبره PhoneArena نموذجًا على الابتكارات البسيطة ذات الأثر الكبير في الحياة اليومية.