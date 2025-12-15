قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

النائب عادل عتمان: السياحة الشبابية أداة فعالة لبناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء

النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة  بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف السياحة الشبابية باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى النشء و الشباب ، مشيدًا بالمبادرات التى توفر تجربة سياحية وثقافية متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب من مختلف محافظات الجمهورية للاطلاع على تاريخ بلادهم عن قرب، مؤكدًا أن الاستثمار في وعي الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.

وأوضح النائب عادل عتمان في بيان له أن تنفيذ استراتيجية تعظيم دور السياحة الشبابية يُعد خطوة مهمة نحو تعريف الشباب بتاريخ وطنهم ومقوماته الحضارية والسياحية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الوطني، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا بلاده ومعتز بهويته الوطنية.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة إلى أن تنظيم أفواج قطار الشباب للموسم الشتوي الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على المعالم السياحية والتاريخية بالمحافظات المصرية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل تجربة سياحية وثقافية متكاملة تجمع بين الترفيه والتثقيف والتوعية الوطنية.

وأضاف النائب عادل عتمان أن مثل هذه البرامج تسهم في توسيع مدارك الشباب، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، ودعم مفهوم المواطنة، فضلًا عن تنشيط السياحة الداخلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير برامج السياحة الشبابية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، باعتبار الشباب هم عماد الوطن وقوته الحقيقية في الحاضر والمستقبل.

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
