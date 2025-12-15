قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

العاشر من رمضان تحصد أكثر من 77 مليون جنيه من مزايدة المحال التجارية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
آية الجارحي

شهد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، انعقاد جلسة المزايدة العلنية لطرح عدد من الوحدات التجارية، وذلك برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات.

ثقة متنامية في مناخ الاستثمار 

وشمل الطرح عدد اثنين وعشرين محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى صيدليتين، بعدد من الأسواق التجارية داخل مواقع متنوعة بالمدينة، تضمنت القطعة رقم ٣/٢ بالمجاورة ٤٨، والقطعة رقم ٢ بالمجاورة ٧٥، والقطعة رقم ٣ بمنطقة المطورين الجنوبية مجمع (ب)، فضلًا عن القطعة رقم ٨٠ بمنطقة ٥ بالحي ١٦ «اللوتس»، وذلك بمساحات متنوعة تراوحت بين ١٥٫٦٤ مترًا مربعًا و٤٤٫٨٢ مترًا مربعًا، وجرى طرحها للبيع من خلال المزاد العلني وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وأسفرت جلسة المزايدة عن بيع جميع الوحدات المطروحة، بإجمالي قيمة مالية بلغت سبعة وسبعين مليونًا ومائتين وتسعة آلاف وستمائة وستين جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين والمتقدمين للمزاد، بما يعكس حالة النشاط والحيوية التي يشهدها السوق التجاري بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن النتائج التي حققتها المزايدة تعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار داخل المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان ودعم مكانة العاشر من رمضان كإحدى المدن الرائدة في مجالي الصناعة والخدمات.

وأضاف رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار الجاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل المدينة.

