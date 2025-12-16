قريباً .. آيفون يؤدي مهام مفتاح سيارتك الـ تويوتا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
تنقل منصة PhoneArena أن شركة آبل تستعد لتمكين مستخدمي آيفون من استخدام هواتفهم كمفتاح رقمي لسيارات تويوتا عبر ميزة Apple Car Key على iPhone وApple Watch، استنادًا إلى مؤشرات من أنظمة آبل الخلفية التي أظهرت إضافة تويوتا إلى قائمة الشركات الداعمة للخدمة.​

توسع جديد لميزة Apple Car Key

تكشف التسريبات التي تناولتها PhoneArena عن خطوة جديدة في مسار توسيع آبل لميزة Apple Car Key، حيث تظهر بيانات من خوادم آبل أن تويوتا أُدرجت ضمن شركات السيارات التي تستعد لدعم المفاتيح الرقمية عبر تطبيق Wallet.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تقديم آبل للميزة مع عدد محدود من المصنعين، قبل أن تعلن في WWDC عن نيتها جلب الدعم إلى أكثر من 13 علامة جديدة لتسريع انتشار المفاتيح الرقمية.​

كيف يحل آيفون محل مفتاح تويوتا؟

تعمل ميزة Apple Car Key على تخزين مفتاح السيارة الرقمي داخل تطبيق Wallet، لتسمح للسائق بفتح الأبواب وتشغيل المحرك بمجرد تقريب الآيفون أو ساعة آبل من السيارة بفضل تقنيات NFC وأحيانًا Ultra Wideband في الطرازات الأحدث. 

ويمكن للسائق تفعيل وضع Express Mode للدخول السريع دون الحاجة لإدخال كلمة مرور أو استخدام Face ID في كل مرة، مع إمكانية إضافة طبقة حماية إضافية عند الرغبة.​

تكامل مع أنظمة تويوتا الرقمية الحالية

تأتي هذه الشراكة التقنية المحتملة فوق البنية الرقمية الموجودة لدى تويوتا، والتي تقدم بالفعل خدمة Digital Key ضمن حزمة Remote Connect، ما يتيح لمالكي بعض الطرازات الحالية استخدام هواتفهم لفتح السيارة وتشغيلها عبر تطبيق خاص من الشركة. 

ومع دخول Apple Car Key على الخط، ينتقل هذا التكامل من تطبيق منفصل إلى قلب منظومة آبل، ليجمع مالكو تويوتا مفاتيح سياراتهم مع بطاقات الدفع وتذاكر السفر وباقي البطاقات داخل Wallet.​

تجربة استخدام أكثر سلاسة وأمانًا

تعتمد آبل على شريحة Secure Element نفسها المستخدمة في Apple Pay لعزل بيانات مفتاح السيارة عن باقي النظام، ما يقلل فرص التلاعب أو الاستنساخ ويتيح للمستخدم إيقاف المفتاح عن بعد في حال فقدان الهاتف أو سرقته. 

كما تسمح المنصة بمشاركة مفتاح السيارة رقميًا مع أفراد العائلة أو الزملاء مع تحديد صلاحيات وقيود زمنية، وهو ما يحول آيفون إلى مركز تحكم شخصي في الوصول للسيارة دون الحاجة لمشاركة المفتاح الفيزيائي.​

غموض حول الطرازات والموعد النهائي

لا تزال التفاصيل الدقيقة حول طرازات تويوتا الداعمة والجدول الزمني للإطلاق غير معلنة رسميًا، إذ لم تصدر تويوتا حتى الآن بيانًا يؤكد توقيت تفعيل الميزة على سياراتها. 

ومع ذلك، يشير تفعيل الدعم في أنظمة آبل الخلفية، إلى جانب تقارير MacRumors و9to5Mac، إلى أن الإطلاق الفعلي قد يكون مسألة وقت فقط، وربما يبدأ على مراحل مع طرازات هجينة وكهربائية حديثة قبل تعميمه على باقي الفئات.​

دلالات الخطوة على سوق السيارات المتصلة

تعكس إضافة تويوتا، كواحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم، انتقال المفاتيح الرقمية من كونها ميزة “فاخرة” في بعض الطرازات الأوروبية إلى خيار جماهيري في أسواق أوسع، خاصة في آسيا وأمريكا الشمالية. 

ومن شأن هذا الانتشار أن يدفع منافسين مثل جوجل لتسريع تطوير حلول بديلة مبنية على Android، ما يفتح سباقًا جديدًا على “مفتاح السيارة الذكي” كجزء من المعركة الأوسع على أنظمة السيارات المتصلة.

