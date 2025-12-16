قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسئولة صينية: الصين ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة وتعاون متبادل

مسؤولة بالخارجية الصينية
مسؤولة بالخارجية الصينية
أمينة الدسوقي

قالت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن  الصين طرحت الخطة الخمسية الخامسة والتي تقدم عشرة هدفا عاما.

وتابعت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر الإحاطة الخاص بالدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني أن الخطة الخمسية تسعي لدفع التنمية عالية الجودة، وتطوير القوى الإنتاجية الجديدة،  و بناء سوق محلية قوية وتوسيع الانفتاح عالي المستوى.

واوضحت أن الصين تسعي إلى ربط تنميتها بتنمية العالم، ودفع الرخاء المشترك لجميع الدول من خلال مسارها التنموي، لتسهم في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. وقد خصصت الخطة الخمسية الخامسة عشرة، على نحو واضح، استراتيجيات مهمة لـ«تعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية»، مقدِّمة بذلك الإجابة الصينية عن السؤال الجوهري: «أيُّ عالم نريد أن نبنيه، وكيف نبنيه؟». وهذا المفهوم الهام الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ جاء من فهمٍ عميق للاتجاه السائد في العالم المعاصر، والمتمثل في الترابط والتكامل المتزايد. ففي ظل عولمة متسارعة، باتت الروابط بين الدول أوثق من أي وقت مضى، وأصبحت المصالح متشابكة إلى حد غير مسبوق. وأمام التحديات المشتركة، لم يعد في مقدور أي فرد أو دولة أن تبقى بمنأى عن التأثير، وليس أمام البشرية سوى خيار واحد لتجاوز هذه الأزمات، وهو العمل المشترك والتعايش السلمي.

وأكدت ماو نينغ إن مصر كانت أول دولة عربية تُدرج هدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية في بيانها المشترك بشأن العلاقات الثنائية، كما دعمت بنشاط المبادرات العالمية الأربع الكبرى. فمنذ طريق الحرير القديم وحتى مبادرة الحزام والطريق اليوم، ظلت الصين ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة وتعاون متبادل لافتة إلى أنه يصادف العام المقبل انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، والذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر وفي هذه المرحلة المهمة، نتطلع إلى تحقيق مزيد من التوافق بين الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين واستراتيجية التنمية المصرية، وكتابة فصل أكثر إشراقا في مسيرة التعاون الصيني-المصري في العصر الجديد، والعمل معًا للإسهام بصورة أكبر في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

مسؤولة صينية الصين ومصر وزارة الخارجية الصينية الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر التعاون الصيني المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية

لقاء سعودي-أمريكي

لقاء سعودي - أمريكي رفيع المستوى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك | صور

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد