الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
كيف تؤثر طاقة الأماكن على المشاعر والذاكرة؟ سونيا الحبال تكشف

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن الإنسان كثيرًا ما يندهش من تكرار ظهور أشياء أو مواقف في حياته دون أن ينطق بها، موضحة أن ذلك يرتبط بطاقة العقل والذاكرة، إضافة إلى طاقة الأماكن والأشياء المحيطة بنا.

وقالت الحبال، خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأماكن تحتفظ بطاقة الذكريات التي مرّ بها الإنسان، حتى وإن لم تكن مرتبطة بها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المرور في شارع أو رؤية لافتة معينة قد يستدعي فجأة ذكرى شخص أو مرحلة زمنية بعينها، نتيجة ارتباط طاقي سابق، ولو كان عابرًا.

وأضافت، أن هذه الظاهرة تُعرف بطاقة الأشياء والأماكن، مؤكدة أن العقل يستدعي الصور الذهنية المرتبطة بالمكان تلقائيًا، وهو ما يفسر تكرار الشعور نفسه في كل مرة يزور فيها الشخص موقعًا معينًا، سواء كان هذا الشعور إيجابيًا أو سلبيًا.

وشددت سونيا الحبال على أهمية توظيف هذه الطاقة بشكل واعي، قائلة إن استرجاع الذكريات الإيجابية المرتبطة بالأماكن يمنح الإنسان شعورًا بالفرح والقوة، ولا يقتصر تأثيره على تحسين الحالة النفسية فقط، بل يفتح ما وصفته بـ«بوابات التكرار»، حيث تتكاثر المشاعر الإيجابية والفرص الجيدة في الحياة.

وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الذكريات السلبية، محذرة من الاستغراق في طاقة الحزن، لأن ذلك يؤدي إلى تكرار المشاعر السلبية والأحداث المؤلمة، وهو ما يفسره البعض خطأً على أنه «سوء حظ»، بينما هو في الحقيقة استمرار للبقاء داخل طاقة الذكرى المؤلمة.

