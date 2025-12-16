كيف تؤثر طاقة الأماكن على المشاعر والذاكرة؟ سونيا الحبال تكشف

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن الإنسان كثيرًا ما يندهش من تكرار ظهور أشياء أو مواقف في حياته دون أن ينطق بها، موضحة أن ذلك يرتبط بطاقة العقل والذاكرة، إضافة إلى طاقة الأماكن والأشياء المحيطة بنا.

وقالت الحبال، خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأماكن تحتفظ بطاقة الذكريات التي مرّ بها الإنسان، حتى وإن لم تكن مرتبطة بها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المرور في شارع أو رؤية لافتة معينة قد يستدعي فجأة ذكرى شخص أو مرحلة زمنية بعينها، نتيجة ارتباط طاقي سابق، ولو كان عابرًا.

وأضافت، أن هذه الظاهرة تُعرف بطاقة الأشياء والأماكن، مؤكدة أن العقل يستدعي الصور الذهنية المرتبطة بالمكان تلقائيًا، وهو ما يفسر تكرار الشعور نفسه في كل مرة يزور فيها الشخص موقعًا معينًا، سواء كان هذا الشعور إيجابيًا أو سلبيًا.

وشددت سونيا الحبال على أهمية توظيف هذه الطاقة بشكل واعي، قائلة إن استرجاع الذكريات الإيجابية المرتبطة بالأماكن يمنح الإنسان شعورًا بالفرح والقوة، ولا يقتصر تأثيره على تحسين الحالة النفسية فقط، بل يفتح ما وصفته بـ«بوابات التكرار»، حيث تتكاثر المشاعر الإيجابية والفرص الجيدة في الحياة.

وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الذكريات السلبية، محذرة من الاستغراق في طاقة الحزن، لأن ذلك يؤدي إلى تكرار المشاعر السلبية والأحداث المؤلمة، وهو ما يفسره البعض خطأً على أنه «سوء حظ»، بينما هو في الحقيقة استمرار للبقاء داخل طاقة الذكرى المؤلمة.