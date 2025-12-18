قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.. مشكل مالية بسيطة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

كن حساسًا في علاقتك وشارك مشاعرك بحرية. سيكون أداؤك الرسمي جيدًا. ستظهر بعض المشاكل المالية البسيطة. صحتك ستكون طبيعية اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات؛ تحقّق من الحقائق بهدوء. قد يفتح اقتراح مهذب فرصة جديدة، لذا تحدّث بلطف وبإيجاز. بالمحافظة على التنظيم والثبات، ستكسب الاحترام وتحقق من تقدّم ملموس نحو أهدافك أسبوعيًا دون تسرّع.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تجنّب الدخول في جدالات اليوم إذا كنت تنوي تطوير العلاقة، عرّف شريكك على والديك، أما العزاب، فسيكونون محظوظين بالعثور على حب جديد إذا كنت قد وجدت شريكًا بالفعل، فبادر بطلب الزواج اليوم، وخاصة في الصباح

برج الميزان اليوم صحيًا

 على كبار السن الحرص على تقليل تناول الزيت والسكر. قد تشعر بألم في المفاصل، وقد تكون هناك أيضًا مشاكل في الجلد والأسنان، يجب عليك أيضًا اتباع جميع قواعد المرور أثناء القيادة. قد يُصاب الأطفال بكدمات طفيفة أثناء اللعب اليوم. 

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

يمكن لرواد الأعمال إطلاق مشاريعهم الجديدة بثقة، وسرعان ما ستبدأ بتحقيق الأرباح. قد يجتاز الطلاب الامتحان، وسيكون على التجار العاملين في مجال الإلكترونيات والمنسوجات وقطع غيار السيارات والآلات.

