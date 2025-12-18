الكاربراتير ضرب فيه.. كواليس إصابة عامل بحروق داخل جراج العمرانية

استعلمت النيابة عن حالة عامل أصيب بحروق أثناء إصلاح عطل في كاربراتير سيارة داخل جراج بمنطقة العمرانية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة المصاب وشهود العيان لسماع أقوالهم.

وأصيب عامل بجراج بحروق متفرقه بالجسم أثناء قيامه بتصليح عطل بكاربراتتير السيارة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب يفيد فيه إصابة عامل بجراج 25 سنة بحروق متفرقة بالجسم أثناء قيامه بتصليح عطل بكاربراتير سيارة بالجراج حدث اشتعال بالكاربراتير مما أدى إلى إصابته بحروق متفرقه بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.