الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
صحة أسيوط: تقديم الخدمات الطبية لـ 1359 مواطناً بقرية تاسا بمركز ساحل سليم

تقديم الخدمات الطبية لـ 1359 مواطناً بقرية "تاسا" بمركز ساحل سليم
​أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن نجاح القافلة الطبية العلاجية الشاملة التي انطلقت بقرية "تاسا" التابعة لإدارة ساحل سليم، والتي استمرت على مدار يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.

وصول الرعاية المتكاملة للقرى والنجوع

​وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن هذه القافلة تأتي كجزء من خطة الوزارة لتحقيق "العدالة الصحية" وضمان وصول الرعاية المتكاملة للقرى والنجوع، مؤكداً أن العمل تم وفقاً لأعلى معايير الجودة الطبية لتقديم خدمة مجانية تليق بالمواطن المصري.

​1359 مواطناً استفادوا من خدمات 8 عيادات

​من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة أحمد حسانين، المنسق العام للقوافل الطبية بأسيوط، أن القافلة نجحت في استقطاب 1359 مواطناً استفادوا من خدمات 8 عيادات تخصصية ضمت “الباطنة، الأطفال، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان”.

​ولم تقتصر الخدمات على الكشف الطبي فقط، بل شملت الجوانب التشخيصية والعلاجية مثل ​الفحوصات المعملية حيث تم إجراء 147 تحليلاً (بواقع 104 تحاليل دم و43 تحليلاً للطفيليات). 

بجانب ​الأشعة التشخيصية، حيث تم تنفيذ 62 فحصاً، شملت 18 أشعة عادية و44 أشعة تليفزيونية (سونار)، بالإضافة إلى ​كشف الأسنان حيث تم تنفيذ 22 حالة خلع أسنان وفي ​الرعاية المتخصصة..

تم تحويل 5 حالات للمستشفيات العامة لاستكمال العلاج، وإصدار 4 تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة.

​في سياق متصل، شهدت القافلة نشاطاً مكثفاً لمبادرة "افحص واطمن" والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، حيث تم إجراء 215 فحصاً طبياً استفاد منها 115 مريضاً، ما ساهم في الاكتشاف المبكر لعدد من الحالات ووضعها على مسار العلاج الصحيح.

​وعلى الجانب التوعوي، نُظمت 14 ندوة تثقيفية صحية استهدفت رفع الوعي الوقائي لدى 216 مستفيداً من أهالي القرية، تناولت موضوعات الصحة العامة وأهمية المبادرات الرئاسية الصحية.

​تأتي هذه القافلة تجسيداً لالتزام وزارة الصحة بتقديم رعاية صحية متكاملة، واستمراراً لسلسلة النجاحات التي تحققها القوافل الطبية في محافظة أسيوط للوصول إلى جميع المواطنين في محال إقامتهم.

