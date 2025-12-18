صحة أسيوط: تقديم الخدمات الطبية لـ 1359 مواطناً بقرية تاسا بمركز ساحل سليم

​أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن نجاح القافلة الطبية العلاجية الشاملة التي انطلقت بقرية "تاسا" التابعة لإدارة ساحل سليم، والتي استمرت على مدار يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.

وصول الرعاية المتكاملة للقرى والنجوع

​وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن هذه القافلة تأتي كجزء من خطة الوزارة لتحقيق "العدالة الصحية" وضمان وصول الرعاية المتكاملة للقرى والنجوع، مؤكداً أن العمل تم وفقاً لأعلى معايير الجودة الطبية لتقديم خدمة مجانية تليق بالمواطن المصري.

​1359 مواطناً استفادوا من خدمات 8 عيادات

​من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة أحمد حسانين، المنسق العام للقوافل الطبية بأسيوط، أن القافلة نجحت في استقطاب 1359 مواطناً استفادوا من خدمات 8 عيادات تخصصية ضمت “الباطنة، الأطفال، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان”.

​ولم تقتصر الخدمات على الكشف الطبي فقط، بل شملت الجوانب التشخيصية والعلاجية مثل ​الفحوصات المعملية حيث تم إجراء 147 تحليلاً (بواقع 104 تحاليل دم و43 تحليلاً للطفيليات).

بجانب ​الأشعة التشخيصية، حيث تم تنفيذ 62 فحصاً، شملت 18 أشعة عادية و44 أشعة تليفزيونية (سونار)، بالإضافة إلى ​كشف الأسنان حيث تم تنفيذ 22 حالة خلع أسنان وفي ​الرعاية المتخصصة..

تم تحويل 5 حالات للمستشفيات العامة لاستكمال العلاج، وإصدار 4 تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة.

​في سياق متصل، شهدت القافلة نشاطاً مكثفاً لمبادرة "افحص واطمن" والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، حيث تم إجراء 215 فحصاً طبياً استفاد منها 115 مريضاً، ما ساهم في الاكتشاف المبكر لعدد من الحالات ووضعها على مسار العلاج الصحيح.

​وعلى الجانب التوعوي، نُظمت 14 ندوة تثقيفية صحية استهدفت رفع الوعي الوقائي لدى 216 مستفيداً من أهالي القرية، تناولت موضوعات الصحة العامة وأهمية المبادرات الرئاسية الصحية.

​تأتي هذه القافلة تجسيداً لالتزام وزارة الصحة بتقديم رعاية صحية متكاملة، واستمراراً لسلسلة النجاحات التي تحققها القوافل الطبية في محافظة أسيوط للوصول إلى جميع المواطنين في محال إقامتهم.