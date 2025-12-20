قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على طائرة مسيرة ثانية محطمة في تركيا خلال 24 ساعة
موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت لمكاسب أسبوعية في رالي نهاية العام

اسهم
اسهم
وكالات


شهدت وول ستريت في الجلسة الأخيرة من أسبوع حافل ارتفاعاً لمؤشرات الأسهم، في وقت واجه المتداولون انتهاء صلاحية كمية قياسية من عقود الخيارات، ما هدد بتحفيز تقلبات سعرية مفاجئة. وارتفع سعر "بتكوين"، وتراجعت السندات.

ودعمت موجة صعود في عدد من أسهم التكنولوجيا، التي كانت تحت الضغط بسبب خطط إنفاقها الطموحة على الذكاء الاصطناعي، ارتفاع مؤشرات الأسهم. وأدى الارتفاع المتتالي في مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) إلى محو خسائره الأسبوعية. وقاد "إنفيديا" (Nvidia) مكاسب الأسهم الكبرى، في حين قفز سعر سهم "أوراكل" (Oracle) بنسبة 7%.

الساحرة الثلاثية

واجهت "وول ستريت" حدثاً ربع سنوي يُعرف بـ"الساحرة الثلاثية"، حيث تنتهي صلاحية عقود مشتقات مرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة، ما يجبر المتداولين على ترحيل مراكزهم الحالية أو فتح مراكز جديدة. وقدّرت "سيتي غروب" أن قيمة المراكز المفتوحة الاسمية التي انتهت صلاحيتها بلغت 7.1 تريليون دولار.

قال كيني بولكاري من "سلايت ستون ويلث" (SlateStone Wealth): "هل يهم ذلك المستثمرين على المدى الطويل؟ بالتأكيد لا". وأضاف: "توقّعوا ضجيجاً. توقّعوا أحجام تداول. فقط لا تخلطوا بين أيٍّ منهما وبين أمر حقيقي أو ذي دلالة أساسية. ففي النهاية، هذه التحركات فنية بحتة".

أسهم التكنولوجيا التكنولوجيا بتكوين الأسهم السندات وول ستريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود ناعية سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية

سمية الألفي

ربنا يرحمها ويغفر لها.. رانيا فريد شوقي تنعي سمية الألفي

نجوى كرم

وسط حضور كثيف.. نجوى كرم تشعل مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد