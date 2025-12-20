أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت لمكاسب أسبوعية في رالي نهاية العام



شهدت وول ستريت في الجلسة الأخيرة من أسبوع حافل ارتفاعاً لمؤشرات الأسهم، في وقت واجه المتداولون انتهاء صلاحية كمية قياسية من عقود الخيارات، ما هدد بتحفيز تقلبات سعرية مفاجئة. وارتفع سعر "بتكوين"، وتراجعت السندات.

ودعمت موجة صعود في عدد من أسهم التكنولوجيا، التي كانت تحت الضغط بسبب خطط إنفاقها الطموحة على الذكاء الاصطناعي، ارتفاع مؤشرات الأسهم. وأدى الارتفاع المتتالي في مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) إلى محو خسائره الأسبوعية. وقاد "إنفيديا" (Nvidia) مكاسب الأسهم الكبرى، في حين قفز سعر سهم "أوراكل" (Oracle) بنسبة 7%.

الساحرة الثلاثية

واجهت "وول ستريت" حدثاً ربع سنوي يُعرف بـ"الساحرة الثلاثية"، حيث تنتهي صلاحية عقود مشتقات مرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة، ما يجبر المتداولين على ترحيل مراكزهم الحالية أو فتح مراكز جديدة. وقدّرت "سيتي غروب" أن قيمة المراكز المفتوحة الاسمية التي انتهت صلاحيتها بلغت 7.1 تريليون دولار.

قال كيني بولكاري من "سلايت ستون ويلث" (SlateStone Wealth): "هل يهم ذلك المستثمرين على المدى الطويل؟ بالتأكيد لا". وأضاف: "توقّعوا ضجيجاً. توقّعوا أحجام تداول. فقط لا تخلطوا بين أيٍّ منهما وبين أمر حقيقي أو ذي دلالة أساسية. ففي النهاية، هذه التحركات فنية بحتة".