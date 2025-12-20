القبض على سائق نقل صدم سيارة بالشبخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من ( أحد الأشخاص - مقيم بالشيخ زايد ) أنه أثناء سيره بسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بدائرة القسم فوجئ بسيارة نقل قلاب "بدون لوحات معدنية" إصطدمت به ولاذ قائدها بالفرار مما أدى لحدوث تلفيات بسيارته دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل (سارية التراخيص) وقائدها (سائق - مقيم بالمنوفية "يحمل رخصة قيادة سارية") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً وأضاف بعدم حمله تراخيص للسيارة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.