أخبار العالم

وفاة 4 أشخاص بمعتقل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية

ترامب والترحيل الجماعي للمهاجرين المقيمين في الولايات الأمريكية
ترامب والترحيل الجماعي للمهاجرين المقيمين في الولايات الأمريكية
محمد على

توفي أربعة مهاجرين في حجز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للوكالة، حيث وصلت الوفيات في عام 2025 إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين.

أفادت بيانات صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن المحتجزين الأربعة، وهم من هايتي ونيكاراجوا وإريتريا وبلغاريا، لقوا حتفهم بين 12 و15 ديسمبر.

 وبينما لا تزال التحقيقات جارية، أوضحت إدارة الهجرة والجمارك أن حالتين من الوفيات نجمتا عن حالات طوارئ طبية، بينما يُعتقد أن الحالتين الأخريين كانتا نتيجة أسباب طبيعية.

سعى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى ترحيل جماعي للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. 

ولزيادة عمليات الترحيل، رفعت إدارته مستوى احتجاز المهاجرين من قبل إدارة الهجرة والجمارك إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عدد المحتجزين نحو 66 ألف شخص حتى أواخر نوفمبر.

أفادت تقارير صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بوفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا في مراكز الاحتجاز التابعة لها هذا العام.

 ويُعدّ هذا الرقم الإجمالي لعام 2025 - الذي لا يزال يتبقى منه 12 يومًا - أعلى مستوى له منذ عام 2004، وفقًا لإحصاءات إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت الوكالة في بيان أعلنت فيه عن إحدى أحدث الوفيات: "لا تزال إدارة الهجرة والجمارك ملتزمة بضمان أن يقيم جميع المحتجزين لديها في بيئات آمنة ومأمونة وإنسانية".

انتقد الديمقراطيون يوم الخميس الوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاز، محملين إدارة ترامب المسؤولية.

قالت النائبة الأمريكية براميلا جايابال، التي تشمل دائرتها الانتخابية معظم مدينة سياتل: "تقع على عاتق إدارة الهجرة والجمارك مسؤولية رعاية هؤلاء الأشخاص، وهو أمر تتجاهله بوضوح. هذا أمر مروع ".

أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء قراراً يقضي بأن إدارة ترامب لا يحق لها منع أعضاء الكونجرس من القيام بزيارات مفاجئة لمراكز احتجاز المهاجرين.

 وكان نواب ديمقراطيون قد رفعوا دعوى قضائية بسبب هذا المنع، مؤكدين أن هذه الزيارات محمية بموجب القانون الأمريكي وضرورية لأغراض الرقابة.

الولايات المتحدة الأمريكية إنفاذ القانون الفيدرالية لإدارة الهجرة والجمارك إلينوي

