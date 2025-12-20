قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب وننتج ونصنع داخل مصر
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل موقع مجاني لتحويل ملفات PDF إلى Word بدعم كامل للغة العربية

PDF
PDF
احمد الشريف

تزايدت الحاجة في الآونة الأخيرة إلى أدوات موثوقة لتحويل ملفات PDF إلى Word، خصوصًا في ظل الاستخدام الواسع للمستندات الرقمية في مجالات العمل والتعليم. 

وبين عشرات الخدمات المتاحة على الإنترنت، برز موقع iLovePDF كأحد أفضل الخيارات المجانية التي تقدم دعمًا كاملًا للغة العربية مع دقة عالية في تنسيق النصوص.

دعم قوي للغة العربية

يتميز موقع iLovePDF بقدرته على معالجة الملفات العربية دون فقدان التنسيق أو انفصال الأحرف، وهي مشكلة شائعة في أغلب أدوات التحويل الأخرى. 

وتتيح المنصة للمستخدمين رفع الملفات مباشرة من الحاسوب أو من خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive وDropbox، ثم تنزيل النسخة المحوّلة خلال ثوانٍ معدودة.

واجهة استخدام بسيطة وخدمات متعددة

يقدم الموقع واجهة استخدام سهلة تتيح تنفيذ عمليات التحويل بخطوات محدودة، مع إمكانية اختيار جودة الإخراج وحجم الملف الناتج. 

وإلى جانب تحويل PDF إلى Word، يوفر iLovePDF مجموعة من الأدوات الإضافية مثل دمج الملفات، وضغط المستندات، وتعديل النصوص والصور، مما يجعله منصة شاملة لإدارة المستندات الرقمية عبر الإنترنت.

خدمة مجانية مع خيارات مدفوعة

يتيح الموقع استخدام خدماته الأساسية بشكل مجاني تمامًا، مع إمكانية الاشتراك بخطة مدفوعة للحصول على مزايا إضافية مثل حجم تحميل أكبر ومعالجة أسرع.

وتعمل الخدمة من خلال متصفح الإنترنت مباشرة، دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية، ما يجعلها خيارًا عمليًا للمستخدمين الأفراد والمهنيين على حد سواء.

موثوقية وانتشار عالمي

يحظى موقع iLovePDF بسمعة جيدة بين المستخدمين العرب والعالميين، إذ يستخدمه ملايين الأشخاص شهريًا لإنجاز مهامهم المتعلقة بملفات PDF. 

ويستمر الموقع بتحسين أدواته لتوفير دعم لغوي وتقني أفضل بما يتوافق مع تطور احتياجات المستندات الرقمية في عام 2025.

PDF Word تحويل ملفات PDF إلى Word

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

توتنهام

بـ 9 لاعبين.. توتنهام يخسر من ليفربول 2-1 في مباراة مثيرة بالبريميرليج

هالاند

تعادل مع صلاح ورونالدو.. أرقام قياسية مميزة لـ هالاند

سمية الالفي

محمد صلاح العزب يكشف آخر رسائل سمية الألفي لابنها

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد