لغز الشقة الإيجار.. سر مقـ.تل تاجر العقارات في مدينة نصر

طعنة نافذة كانت كفيلة بإنهاء حياة سمسار العقارات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حيث نشبت بينه وبين شاب خلافات على شقة إيجار قام خلالها الأخير بتسديد طعنة له أودت بحياته في الحال.

القصة الكاملة لمقتل سمسار العقارات في مدينة نصر

الحكاية بدأت حينما حضر الشاب إلى مكتب سمسار العقارات، وطلب منه شقة للإيجار وبالفعل أحضر له المجني عليه الشقة إلا أن اكتشف خداعه مما تسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

خلال المشاجرة ووفقا لتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة قام الشاب باستخدام آلة حادة وسدد طعنة نافذة لـ تاجر العقارات المجني عليه مما نتج عنه وفاته في الحال وتركه وفر هاربا.

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة وصرحت بدفن جثمان تاجر العقارات المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة في القاهرة حبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ووجهت له اتهامات القتل العمد، حيث قرر أنه لم يتعمد قتل التاجر وأصابه خلال المشاجرة التي نشبت بينهما بالخطأ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة تاجر عقارات داخل منزله في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة تاجر عقارات وبها كدمات وطعنة نافذة في الجسد وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة في القاهرة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بسب خلافات بينهما على شقة إيجار.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.