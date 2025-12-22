قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
لغز الشقة الإيجار.. سر مقـ.تل تاجر العقارات في مدينة نصر

أحمد مهدي

طعنة نافذة كانت كفيلة بإنهاء حياة سمسار العقارات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حيث نشبت بينه وبين شاب خلافات على شقة إيجار قام خلالها الأخير بتسديد طعنة له أودت بحياته في الحال.

القصة الكاملة لمقتل سمسار العقارات في مدينة نصر

الحكاية بدأت حينما حضر الشاب إلى مكتب سمسار العقارات، وطلب منه شقة للإيجار وبالفعل أحضر له المجني عليه الشقة إلا أن اكتشف خداعه مما تسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

خلال المشاجرة ووفقا لتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة قام الشاب باستخدام آلة حادة وسدد طعنة نافذة لـ تاجر العقارات المجني عليه مما نتج عنه وفاته في الحال وتركه وفر هاربا.

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة وصرحت بدفن جثمان تاجر العقارات المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة في القاهرة حبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ووجهت له اتهامات القتل العمد، حيث قرر أنه لم يتعمد قتل التاجر وأصابه خلال المشاجرة التي نشبت بينهما بالخطأ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة تاجر عقارات داخل منزله في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة تاجر عقارات وبها كدمات وطعنة نافذة في الجسد وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة في القاهرة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بسب خلافات بينهما على شقة إيجار.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

