أخبار أسوان| حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية.. إعلان جداول الامتحانات.. توصيل للغاز الطبيعي وحل مشاكل الصرف الصحي

في خطوة جديدة لتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية، شهد اللقاء الدوري للواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع ممثلي الكيانات السياحية، الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية، حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقي لـ«عروس المشاتي»، بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات – منازل ) المقرر لها السبت 10 يناير ، وتستمر حتى الخميس 15 يناير 2025.



تستعد فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، للمشاركة فى مسرح " ليالى الفن " لإحياء احتفالات محافظة أسوان برأس السنة واستقبال العام الميلادى الجديد 2026 ، والتى ستقام على مدار 6 أيام بدءاً من 25 ديسمبر الجارى على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل.



فى ظل التفاعل السريع والمباشر من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتعددة لوضع الحلول الفورية لها ، وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والإرتقاء بها .



أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إصدار تصريح الحفر السطحى الطولى بالطرق الإسفلتية ، تمهيداً لبدء أعمال مد خطوط الغاز إلى القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية.



تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع القيادات الدينية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة لإنجاح هذه الفعاليات ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .



كشفت أعمال التطهير والتسليك المكثفة التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن وجود إنسدادات بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحى سواء بالشوارع الرئيسية أو السوق السياحي أو المناطق السكنية وذلك نتيجة لقيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات من الأحجار والمخلفات المتنوعة داخل مطابق الشبكة .



أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، مبادرة “ أسوان بلا إدمان ”، للمواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات.



حيث تم تصفيه العنصر الإجرامى ، وهو الشهير " بعبد الله أبو دراع 24 سنة " أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن ، كما تم تصفية 4 عناصر أخرى من أعوانه مسجلين خطر ، فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات ، وخاصة الشابو والحشيش وعدد من الأسلحة المتنوعة ، وقنبلة يدوية ، فضلاً عن مبالغ مالية ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



