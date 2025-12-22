قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية.. إعلان جداول الامتحانات.. توصيل للغاز الطبيعي وحل مشاكل الصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 21/12/2025 .

في خطوة جديدة لتعزيز مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية، شهد اللقاء الدوري للواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مع ممثلي الكيانات السياحية، الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية، حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقي لـ«عروس المشاتي»، بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.


إطلاق حملة إعلامية شاملة لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم وتعزيز حركة السياحة الدولية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات – منازل ) المقرر لها السبت 10 يناير ، وتستمر حتى الخميس 15 يناير 2025.


جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام بأسوان.. تعرف عليهم

 تستعد فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، للمشاركة فى مسرح " ليالى الفن " لإحياء احتفالات محافظة أسوان برأس السنة واستقبال العام الميلادى الجديد 2026 ، والتى ستقام على مدار 6 أيام بدءاً من 25 ديسمبر الجارى على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل.


مسرح "ليالي الفن" يستعد لإحياء احتفالات المحافظة برأس السنة بأسوان

جهود متنوعة

فى ظل التفاعل السريع والمباشر من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتعددة لوضع الحلول الفورية لها ، وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والإرتقاء بها .


تفاعل سريع ومباشر من محافظ أسوان مع مطالب وشكاوى المواطنين

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إصدار تصريح الحفر السطحى الطولى بالطرق الإسفلتية ، تمهيداً لبدء أعمال مد خطوط الغاز إلى القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية.


بدء أعمال مد خطوط الغاز الطبيعى للقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع القيادات الدينية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة لإنجاح هذه الفعاليات ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .


فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية لوحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن أسوان

كشفت أعمال التطهير والتسليك المكثفة التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن وجود إنسدادات بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحى سواء بالشوارع الرئيسية أو السوق السياحي أو المناطق السكنية وذلك نتيجة لقيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات من الأحجار والمخلفات المتنوعة داخل مطابق الشبكة .


شركة مياه الشرب بأسوان تكشف أسباب انسداد شبكات وخطوط الصرف الصحى

أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، مبادرة “ أسوان بلا إدمان ”، للمواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات.


حيث تم تصفيه العنصر الإجرامى ، وهو الشهير " بعبد الله أبو دراع 24 سنة " أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن ، كما تم تصفية 4 عناصر أخرى من أعوانه مسجلين خطر ، فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات ، وخاصة الشابو والحشيش وعدد من الأسلحة المتنوعة ، وقنبلة يدوية ، فضلاً عن مبالغ مالية ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


توجيه ضربات مركزة لتصفية أبو دراع بإدفو و4 آخرين من أعوانه في أسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

بدعم مالي قدره 27 مليون جنيه.. مستشفيات طنطا الجامعية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر

محافظ الغربية

في جولة ميدانية مسائية.. محافظ الغربية يتابع رصف مصرف الزهار وتطوير حديقة قطور.. ويؤكد: الجودة أولا وراحة المواطن هدف لا تراجع عنه

جامعة طنطا

لمشاركته المتميزة في فعاليات مؤتمر دور القبول والتسجيل للجامعات بتونس.. محمد حسين يتسلم درع المنظمة العربية

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد