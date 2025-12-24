ختام تعاملات الأربعاء.. تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات مصر وقطر والأردن وسوق دبي المالي، فيما تراجعت السعودية والكويت ومسقط والبحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب، رغم اتجاه العرب للبيع، وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول.

تسجيل تداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الجلسة

ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند 2.958 تريليون جنيه

صعود مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% ليغلق عند 41508 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% عند 50896 نقطة

صعود مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.21% إلى 18865 نقطة

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% ليغلق عند 4605 نقاط

ارتفاع إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.76% إلى 13089 نقطة

صعود إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% عند 17281 نقطة

ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند 4445 نقطة.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 13.75نقطة، أي بنسبة (0.13%)، ليصل إلى مستوى (10837.61) نقطة.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارًا و262 مليونًا و860 ألفًا و861.178 ريالًا، مقارنة بـ 648 مليارًا و358 مليونًا و395 ألفًا و254.840 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.58%، لتصل إلى مستوى 3565.81 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3519 صفقة.

تباين أسواق المال الإماراتية

سوق دبي المالي

استكمل مؤشر سوق دبي المالي مسيرة الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلاً أداءه الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند مستوى 6164.03 نقطة.

ووفق بيانات التداول، نجح المؤشر في حصد أرباح جديدة بنحو 2.19 نقطة إضافية إلى قيمته، ما يعادل نمواً بنسبة 0.036%، وسط أجواء من التفاؤل سيطرت على حركة التداول.

وعلى صعيد حركة التداولات، شهد السوق نشاطاً ملحوظاً حيث تم تبادل 169.94 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 478.75 مليون درهم، من خلال 9216 صفقة شملت مختلف قطاعات السوق.

أما بالنسبة لحركة الأسهم، فقد تباين أداء الشركات المتداولة؛ حيث سجلت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما تراجعت أسعار 24 شركة، واستقرت أسعار 8 شركات أخرى دون تغيير.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع بعد ارتفاعها في الجلستين الماضيتين مسجلاً نسبة انخفاض 0.2% خاسراً نحو 19.5 نقطة ويغلق عند مستوى 10038.30 نقطة.

وجاء هذا التراجع بعد تراجع 38 شركة فيما شهدت 32 شركة نشاطاً وأغلقت مرتفعة، بينما حافظت 56 شركة على مستوياتها السعرية دون تغيير.

وشهدت الجلسة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 810.36 مليون درهم، ناتجة عن تداول 163.96 مليون سهم، ونُفذت التداولات عبر 10698 صفقة.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,064.35، بانخفاض وقدره 1.74 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال.

وانخفض مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 2.17 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,026.04 نقطة.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و238 ألفًا و63 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و373 ألفًا و20 دينارًا بحرينيًا، جرى تنفيذها من خلال 84 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى (5944.80) نقطة, منخفضًا (2.96) نقطة وبنسبة (0.05%) مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (5947.76) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (29) مليونًا و362 ألفًا و140 ريالًا عُمانيًّا, منخفضة بنسبة (2.29%) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (30) مليونًا و(49) ألفًا و(389) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (0.024%) عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (32.15) مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (55.13) نقطة ليقفل عند مستوى (10540.72) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (2.7) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (123) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (51) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (207) شركات على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (74.56) نقطة ليقفل عند مستوى (23193.21) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (33) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (2.5) مليون سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 18.27 نقطة بنسبة بلغت 0.20% ليبلغ مستوى 8962.06 نقطة, وذلك من خلال تداول 198.5 مليون سهم عبر 14587 صفقة نقدية بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.40 نقطة ليبلغ مستوى 8260.68 نقطة من خلال تداول 97.6 مليون سهم, فيما انخفض مؤشر السوق الأول 23.73 نقطة بنسبة بلغت 0.25% لينهي تداولاته عند 9578.90 نقطة.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11.28 نقطة بنسبة بلغت 0.13% ليبلغ مستوى 8695.07 نقطة.