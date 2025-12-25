قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

باسنتي ناجي

شاركت الفنانة كاولين عزمي، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام.

وخطفت كارولين عزمي الأنظار في الصورة بإطلالة متميزة وانيقه مرتبة فستان اسود ،لتكشف عن جمالها و أناقتها.

كانت كارولين عزمي، قد حلت في وقت سابق ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وكشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت كارولين: عرفت يعني إيه نجاح لما عملت مسلسل حق عرب وفوجئت برد فعل الناس في الشارع والسوشيال ميديا وعرفت معنى كلمه نجاح شارع.

وأضافت: أول أجر ليا كان 45 ألف جنيه في مسلسل الأب الروحي وكنت مكسوفة وأنا بقولهم واشتغلت قبله في عيادة تجميل وحضانة عشان أجيب فلوس لـ ورش التمثيل.

الجدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

