تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات كهربائية انطلقت في مصر 2025.. بالأسعار

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
صبري طلبه

يضم السوق المصري عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات الكهربائية، والتي أصبحت تجد اهتماما واسعا من المقبلين على فرصة شراء سيارة موفرة وتعتمد على الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود التقليدي.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث 5 سيارات كهربائية انطلقت في مصر 2025

شيرى اى كيو 7

شيرى اى كيو 7

تقدم السيارة شيري اي كيو 7 بسعر يبلغ 1,599,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك كهربائي بقوة قدرها 211 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن متر، ومدى سير يصل إلى 520 كم.

دونج فنج بوكس

دونج فنج بوكس

تبدأ أسعار السيارة دونج فنج بوكس من 770,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك كهربائي، يستطيع أن يقدم قوة إجمالية قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

اكسييد اى اس

اكسييد اى اس

تقدم السيارة اكسييد اى اس بمحرك كهربائي بقوة 261 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 324 نيوتن متر، بالاضافة إلى مدى يقدر بـ 200 كم، وبتقنية الجر الخلفي للعجلات، مع تصميم السيدان، وبسعر يبدأ من 1,850,000 جنيه.

هونج تشى E-HS9

هونج تشى E-HS9

تقدم السيارة هونج تشى E-HS9 بسعر يبلغ 3,199,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك كهربائي، يستطيع أن يقدم قوة قدرها 543 حصانًا، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن ببطارية ذات مدى 441 كم، وتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

اكس بنج بي7

اكس بنج بي7

تأتي السيارة اكس بنج بي7 بمحرك كهربائي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 276 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 440 نيوتن متر، وبطارية سعة 86 كيلووات، ومدى يقدر بحوالي 576 كيلومترًا، ويبلغ سعر السيارة نحو 2,350,000 جنيه. 

أسعار السيارات أسعار السيارات الكهربائية أسعار السيارات الكهربائية في مصر أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري أسعار السيارات الكهربائية 2025 أسعار السيارات الكهربائية 2026

