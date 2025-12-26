ترامب: تخليت عن إبستين قبل تحول قضيته إلى فضـ.يحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قطع علاقته بالملياردير جيفري إبستين منذ وقت مبكر، وقبل أن تتحول قضيته إلى فضيحة مدوية، وذلك في أعقاب نشر آلاف الوثائق والصور التي جُمعت خلال التحقيقات المرتبطة بإبستين.



وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، شن ترامب هجوما لاذعا على شخصيات قال إنها كانت مقربة من إبستين، متهما إياها بأنها أغدقت عليه الأموال، وسافرت إلى جزيرته، وشاركت في حفلاته، قبل أن تتنصل منه لاحقًا مع تصاعد الاتهامات، وتدعي عدم وجود أي صلة بها، واصفا هذا السلوك بأنه «تخل جبان».



وأضاف ترامب: «كنت الوحيد الذي تخلى عن إبستين حقا، وقبل وقت طويل من أن يصبح ذلك أمرا شائعا».

