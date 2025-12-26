قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
طائرة الحداد.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود.. وبريطانيا البديل
حقوق عين شمس تستقبل وفدا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات في مصر

حسام الفقي

استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس وفدًا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات  في مصر (United Nations Global Compact Egypt)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبحث سبل الشراكة المشتركة بما يخدم الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية للكلية، لا سيما في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى عيسى مدرس القانون العام ورئيسة العيادة القانونية بالكلية، إلى جانب أعضاء العيادة القانونية بالكلية وهم: د. امنية ابراهيم عيد نايل ، مدرس بقسم القانون العام ، و أ. ندى أحمد حسين، المدرس المساعد بقسم الدولى الخاص ، و أ. رنا محمد صافى، المدرس المساعد بقسم  القانون المدنى ، و أ. منه الله مجدى ، المدرس المساعد بقسم القانون الدولى الخاص، و أ. يوسف إمام ،المدرس المساعد بقسم القانون التجاري والبحري ، و أ. ديما حاتم السيد ، المعيدة بقسم الاقتصاد، وأ.منه الله خالد ، المعيدة بقسم القانون التجارى،  وأ.باكينام حسني أحمد، المعيدة بقسم القانون المدني.

وشارك من جانب شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر كل من أ. ولاء الحسيني المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وأ. آية عواد مسؤولة الاتصال والبرامج بالشبكة، وأ. يوسف أمجد مسؤول برامج الاستدامة، وأ.عبد الرحمن الشريف مسئول البرامج الخضراء.

وتضمن اللقاء تقديم عروض متبادلة من الجانبين، استعرض خلالها ممثلو كلية الحقوق دور الكلية والعيادة القانونية في خدمة المجتمع وتنمية المهارات العملية للطلاب، فيما تناول وفد الميثاق العالمي مجالات عمله المختلفة، وبرامجه الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية وبناء القدرات في القطاعات المختلفة.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لطلاب كلية الحقوق، وإمكانية تنفيذ أنشطة بحثية ومبادرات مشتركة تسهم في دمج مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في التعليم القانوني، وبما يدعم إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وفق المعايير الدولية. 


ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كلية الحقوق بجامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، ودعم دورها المجتمعي، وربط الدراسة القانونية بالتطبيق العملي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية والحوكمة.

كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس مبادرة الأمم المتحدة

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

البطاقات التموينية

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

جانب من الحلقة

برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

الدكتورة يمن الحماقي

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

