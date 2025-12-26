حقوق عين شمس تستقبل وفدا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات في مصر

استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس وفدًا من مبادرة الأمم المتحدة لميثاق التنمية المستدامة للشركات في مصر (United Nations Global Compact Egypt)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبحث سبل الشراكة المشتركة بما يخدم الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية للكلية، لا سيما في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى عيسى مدرس القانون العام ورئيسة العيادة القانونية بالكلية، إلى جانب أعضاء العيادة القانونية بالكلية وهم: د. امنية ابراهيم عيد نايل ، مدرس بقسم القانون العام ، و أ. ندى أحمد حسين، المدرس المساعد بقسم الدولى الخاص ، و أ. رنا محمد صافى، المدرس المساعد بقسم القانون المدنى ، و أ. منه الله مجدى ، المدرس المساعد بقسم القانون الدولى الخاص، و أ. يوسف إمام ،المدرس المساعد بقسم القانون التجاري والبحري ، و أ. ديما حاتم السيد ، المعيدة بقسم الاقتصاد، وأ.منه الله خالد ، المعيدة بقسم القانون التجارى، وأ.باكينام حسني أحمد، المعيدة بقسم القانون المدني.

وشارك من جانب شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر كل من أ. ولاء الحسيني المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وأ. آية عواد مسؤولة الاتصال والبرامج بالشبكة، وأ. يوسف أمجد مسؤول برامج الاستدامة، وأ.عبد الرحمن الشريف مسئول البرامج الخضراء.

وتضمن اللقاء تقديم عروض متبادلة من الجانبين، استعرض خلالها ممثلو كلية الحقوق دور الكلية والعيادة القانونية في خدمة المجتمع وتنمية المهارات العملية للطلاب، فيما تناول وفد الميثاق العالمي مجالات عمله المختلفة، وبرامجه الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية وبناء القدرات في القطاعات المختلفة.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لطلاب كلية الحقوق، وإمكانية تنفيذ أنشطة بحثية ومبادرات مشتركة تسهم في دمج مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في التعليم القانوني، وبما يدعم إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وفق المعايير الدولية.



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كلية الحقوق بجامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، ودعم دورها المجتمعي، وربط الدراسة القانونية بالتطبيق العملي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية والحوكمة.