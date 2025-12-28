قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي KITF2026

المعرض السياحي الدولي KITF
المعرض السياحي الدولي KITF
محمد الاسكندرانى

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة في المعرض السياحي الدولي KITF2026، المزمع انعقاده بمدينة ألماطى بدولة كازاخستان، وذلك خلال الفترة من 22حتى 24 إبريل 2026.

المعرض السياحي الدولي KITF2026


أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض السياحي الدولي KITF2026، من أهم المعارض السياحية التي يتم تنظيمها في وسط أسيا بمشاركة حوالى 534 عارض من 31 دولة ويبلغ عدد زائرية نحو 5500 زائر.
أوضحت هيئة التنشيط، أن قيمة الاشتراك في الجناح المصري في المعرض، تبلغ 2750 يورو، تسدد بشيك أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.


يذكر أن تنظم العديد من الفعاليات الدولية تحت رعاية معرض كازاخستان الدولي للسياحة، مثل توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج المشتركة بين الدول بشأن التعاون الإقليمي وعبر الحدود، بالإضافة إلى عقد اجتماعات جمهورية وجلسات عامة وجولات ترويجية وندوات وعروض تقديمية وأنشطة متخصصة أخرى، مما يدل على الكفاءة العالية للمعرض بالنسبة للسوق السياحي لكل من كازاخستان وآسيا الوسطى.
ويشهد المعرض تطورات سنوية إيجابية وديناميكية نحو نمو ثابت، ما يُعد مؤشراً دقيقاً على سوق الخدمات السياحية بشكل عام. وعلى مدار أكثر من 19 عاماً، استقطب المعرض شركات ومنظمات من 63 دولة حول العالم. 
وفيه تُقيّم الشركات الدولية والمحلية احتياجات السوق وتفضيلات العملاء الرئيسية، وتتعرف على منافسيها، وتستكشف أدوات أعمال جديدة وفعّالة، وتضع استراتيجيات لتطوير أعمالها.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعرض السياحي الدولي KITF2026 KITF2026 كازاخستان

