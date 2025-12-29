معركة الفردي .. حصص الأحزاب والمستقلين بعد حسم 235 مقعدًا من أصل 284

لم يتبقَّ في انتخابات مجلس النواب 2025 سوى جولة واحدة ، هي جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ30، وذلك بعد أن شهدت الجولات الانتخابية السابقة حسم 235 مقعدًا فرديًا من إجمالي 284 مقعدًا، فيما يتبقى 49 مقعدًا ستُجرى المنافسة عليها بين 98 مرشحًا.

انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة الـ 19

وشهد اليومان الماضيان إجراء جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ19، والتي أسهمت في استكمال عدد المقاعد المحسومة إلى 235 مقعدًا فرديًا، لترسم ملامح أولية لخريطة المنافسة قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

حصص الأحزاب من الفردي حتى الآن

وقبل انطلاق جولة الإعادة على المقاعد الـ49 المتبقية، يرصد هذا التقرير حصص الأحزاب والمستقلين في المقاعد الفردية التي تم حسمها حتى الآن، وفق الحصر العددي، حيث تصدّر حزب مستقبل وطن المشهد بحصوله على 89 مقعدًا فرديًا.

وجاء حزب حماة الوطن في المركز التالي بإجمالي 28 مقعدًا، بينما سجّل المستقلون حضورًا قويًا بحصد 76 مقعدًا، ليؤكدوا استمرار قدرتهم على المنافسة الفردية خارج الأطر الحزبية.

وحصل حزب الجبهة الوطنية على 21 مقعدًا فرديًا، فيما نال حزب الشعب الجمهوري 6 مقاعد، وحصد حزب النور 5 مقاعد، بينما فاز حزب العدل بـ3 مقاعد.

توزيع مقاعد الفردي بين الأحزاب

كما توزعت المقاعد المتبقية بين عدد من الأحزاب بواقع مقعدين لحزب الوفد، ومقعد واحد لكل من حزب المحافظين، وحزب التجمع، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المؤتمر، وحزب الوعي.

ومع اقتراب جولة الإعادة الأخيرة، تبقى خريطة الفردي مفتوحة على جميع السيناريوهات، في ظل احتدام المنافسة على المقاعد المتبقية، وما قد تفرزه من تغييرات في موازين القوى داخل مجلس النواب المقبل.