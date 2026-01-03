التجارة العالمية على أعتاب عام مضطرب رغم صمودها أمام رسوم ترامب



يدخل نظام التجارة العالمي، الذي يوشك على إنهاء واحد من أكثر أعوامه تحولاً خلال 100 سنة ماضية، مرحلة جديدة وهو يواجه مزيداً من التحديات التي تهدد الاستقرار والنمو.

صمدت تجارة البضائع عالمياً نسبياً خلال 2025، حتى مع شروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشييد جدار من الرسوم الجمركية حول أكبر اقتصاد في العالم.

تُظهر بيانات أشار إليها الأسبوع الجاري خبير قطاع الشحن جون ماكاون، أن أحجام الحاويات العالمية نمت 2.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

صمود التجارة العالمية

لكن تحت هذا الصمود الظاهري، تبرز تيارات متغيرة إذ شهدت الولايات المتحدة الأميركية انكماشاً 8% في أحجام الشحنات الواردة، في حين سجلت الواردات إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية والهند جميعها نمواً قوياً.