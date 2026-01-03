قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يحيى زكريا: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا.. وهذا الثلاثي هو الأفضل حاليا

علاء عبد العال
علاء عبد العال
محمد سمير

قال يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، إن بداية زعيم الفلاحين هذا الموسم مميزة وقوية ومختلفة عن المواسم الماضية، نسير بخطى ثابتة وبنتائج جيدة ومستويات قوية نحو منتصف جدول ترتيب دوري نايل، مشددًا على أن هدف الفريق هو التواجد ضمن السبعة الكبار بعد نهاية الدور الأول.

وتابع "زكريا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأمور قريبة بين كل الفرق في جدول الترتيب، انتصار يمنحك التقدم عدة مراكز وهزيمة تعيدك للوراء بنفس القدر، علاء عبد العال يطالبنا دومًا بتقديم أفضل ما لدينا من أداء لتحقيق أفضل نتائج من أجل تحقيق حلم التواجد ضمن السبعة الكبار.

وأضاف لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال مدرب دفاعي فقط، هذا أمر ليس صحيحًا، الفريق يدخل كل مباراة بحثًا عن الفوز والنقاط الثلاث، وفي حالة عدم تحقيق الفوز لا يجب أن نخسر، كل نقطة حصلنا عليها كانت مستحقة تمامًا نتيجة الأداء الجيد والنتائج المتميزة التي نحققها.

وواصل: علاء عبد العال وضع طريقة لعب معينة نطبقها ونسير عليها بشكل جيد والدليل النتائج والأداء، مضيفًا: الفوارق بين الأندية واللاعبين قريبة جدًا، فقط 3 لاعبين هم القادرون على صناعة الفارق، لعبنا أمام الأهلي والزمالك وقدمنا مباريات قوية ضدهما ونجحنا في الخروج بنقطة التعادل.

وأنهى يحيي زكريا حديثه: محمد الشيبي وإمام عاشور وزيزو هم الثلاثي  الأفضل في مصر والقادر على صناعة الفارق حاليًا.

يحيى زكريا غزل المحلة جدول ترتيب دوري نايل علاء عبد العال الشيبي زيزو إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

حمزة الجمل

حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

محافظ البحيرة

اليوم.. 300 لجنة تستقبل ناخبي البحيرة في انتخابات جولة الإعادة بـ 4 دوائر

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد