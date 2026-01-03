يحيى زكريا: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا.. وهذا الثلاثي هو الأفضل حاليا

قال يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، إن بداية زعيم الفلاحين هذا الموسم مميزة وقوية ومختلفة عن المواسم الماضية، نسير بخطى ثابتة وبنتائج جيدة ومستويات قوية نحو منتصف جدول ترتيب دوري نايل، مشددًا على أن هدف الفريق هو التواجد ضمن السبعة الكبار بعد نهاية الدور الأول.

وتابع "زكريا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأمور قريبة بين كل الفرق في جدول الترتيب، انتصار يمنحك التقدم عدة مراكز وهزيمة تعيدك للوراء بنفس القدر، علاء عبد العال يطالبنا دومًا بتقديم أفضل ما لدينا من أداء لتحقيق أفضل نتائج من أجل تحقيق حلم التواجد ضمن السبعة الكبار.

وأضاف لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال مدرب دفاعي فقط، هذا أمر ليس صحيحًا، الفريق يدخل كل مباراة بحثًا عن الفوز والنقاط الثلاث، وفي حالة عدم تحقيق الفوز لا يجب أن نخسر، كل نقطة حصلنا عليها كانت مستحقة تمامًا نتيجة الأداء الجيد والنتائج المتميزة التي نحققها.

وواصل: علاء عبد العال وضع طريقة لعب معينة نطبقها ونسير عليها بشكل جيد والدليل النتائج والأداء، مضيفًا: الفوارق بين الأندية واللاعبين قريبة جدًا، فقط 3 لاعبين هم القادرون على صناعة الفارق، لعبنا أمام الأهلي والزمالك وقدمنا مباريات قوية ضدهما ونجحنا في الخروج بنقطة التعادل.

وأنهى يحيي زكريا حديثه: محمد الشيبي وإمام عاشور وزيزو هم الثلاثي الأفضل في مصر والقادر على صناعة الفارق حاليًا.